Ni los priístas te creen: Josefina Vázquez Mota a Alfredo del Mazo

TOLUCA, Edomex., 5 de abril de 2017.- “Por qué creerte a ti Alfredo, si ni los priístas te creen”, cuestionó Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México, al candidato del PRI, Alfredo del Mazo, al iniciar el debate que organizó Televisa esta mañana.

La ex candidata presidencial aseguró que Alfredo del Mazo no representa un cambio, porque es “el primo del presidente” y que Delfina Gómez tampoco tiene nada nuevo que ofrecerle a los mexiquenses, ya que es “una candidata que se ha dejado manipular”.

“Han gobernado ante notario, y no han cumplido, ¿por qué creerte a ti Alfredo si ni los priístas te creen”, soltó Vázquez Mota en cadena nacional, antes de asegurar que lleva más de 20 años viviendo en el Estado de México, en respuesta a quienes la acusan de que no conoce los problemas de la entidad por no vivir en ella o por solo llegar a dormir en el territorio mexiquense.

