Me voy a encargar de que AMLO no llegue a la presidencia: Vicente Fox

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de junio de 2017.- El ex presidente de México, Vicente Fox Quezada, dijo que “México tiene un camino y una sola vía fincada en democracia, libertad, respeto a derechos humanos y economía de mercado y sé que para allá vamos”, por lo que dijo, el se encargará de que el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no llegue a ocupar la presidencia.

“Esta supuesta amenaza de un personaje que dice estar primero, siempre se es primero cuando es el único que está compitiendo, el único que compitió en los últimos tres años ilegalmente, el último que lleva tres intentos aprovechando todas las rendijas de las leyes, pero si no es el pueblo de México, yo me voy a encargar, yo personalmente me voy a encargar de que ese cuate no llegue porque no queremos otra Venezuela aquí, no queremos populismo y demagogia”.

Explica 24 Horas que, en referencia a la forma en que planea evitar que López Obrador llegue a Los Pinos, Fox Quezada, en conferencia de prensa dijo:

“Yo tengo mis mañas, por supuesto que democráticamente, con estrategia, con denuncia, desnudando al falso profeta, hablándole a los mexicanos del riesgo que nos corremos, hay estrategias y lo vamos a hacer”.

