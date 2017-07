Marco Polo justifica al PRI: delinquen personas no instituciones

MORELIA, Mich., 1 de julio de 2017.- A pesar de que varios exgobernadores emanados del PRI enfrentan procesos penales por presuntos actos de corrupción, quienes delinquen son las personas, no las instituciones, consideró el diputado federal del tricolor, Marco Polo Aguirre Chávez, en torno a los cuestionamientos a su partido de cara a las elecciones del próximo año.

Como otros partidos y actores políticos, el PRI ha sido descalificado debido a los procesos penales que enfrentan exgobernadores y expresidentes municipales, sin embargo, para el diputado federal, la responsabilidad de tales actos ilícitos no es el partido, sino las personas.

“El tema no son las instituciones, son las personas. Tenemos que poner mucho cuidado en el tema de las personas; así como han sido señalados muchos exgobernadores de origen priísta, también es cierto que el gobierno federal salido de nuestro mismo partido ha estado muy atento y ha sido, dicen, ‘hoy como nunca ha habido muchos exgobernadores detenidos’, pero esto también ha sido por la determinación del gobierno federal no solapar este tipo de acciones”, dijo.

En entrevista con Quadratín, en el marco de la Asamblea Estatal del PRI, comentó que el blindaje de su partido, de cara al proceso electoral del 2018, debe centrase en evitar candidatear a personajes que tengan señalamientos por actos de corrupción.

“Tenemos que poner mucha atención en las personas y de ninguna manera permitir que ningún candidato ya señalado o con alguna cuenta pendiente pueda tener la posibilidad de competir por las siglas del partido”, aclaró.

Asimismo, consideró que los legisladores federales deben dar seguimiento a los ejercicios de los recursos públicos que llevan a cabo lod gobiernos estatales y municipales, durante toda su administración, a fin de evitar actos de corrupción.

“Es una exigencia no solo al partido, sino a todos los actores políticos tomar cartas en el asunto, no puede seguirse permitiendo, hay que poner candados a los gobiernos estatales, municipales, no nada más cada año el tema de la Auditoría Superior, sino que se dé seguimiento a los gobiernos” mencionó.

Aclaró que en el caso particular del PRI, se cuenta con una propuesta de la senadora Rocío Pineda Gochi, para supervisar el ejercicio de los recursos manejados por los gobiernos emanados del tricolor. “Hay una propuesta de la senadora Rocío Pineda aquí, en la asamblea estatal para que el PRI le dé seguimiento a sus gobiernos municipales como estatales, en el tema del ejercicio público”, concluyó.