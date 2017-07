Los Chuchos del PRD no son de fiar para una alianza con el PAN: Cocoa

MORELIA, Mich., 3 de julio de 2017.- Ante la propuesta del PRD de crear un Frente Amplio Democrático (FAD) para la elección presidencial de 2018, la senadora panista Luisa María Cocoa Calderón Hinojosa consideró que Los Chuchos andan bailando al son que les toque el gobierno, y “no son gentes muy fiables”.

Desde el pasado 15 de junio, la corriente interna del PRD, conocida como Los Chuchos, encabezada por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, se ha pronunciado porque el Sol Azteca busque la alianza con los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano para los comicios presidenciales de 2018.

En entrevista, Cocoa Calderón Hinojosa opinó que el pronunciamiento de la corriente conocida como Los Chuchos, quienes han declarado mediáticamente que se debe buscar la alianza con Acción Nacional, no es conveniente para el albiazul.

A pregunta expresa, la ex candidata a la gubernatura calificó a los integrantes de dicha corriente interna como servidores del Gobierno federal, pues advirtió que “Los Chuchos hacen lo que les dice el gobierno; en el Estado de México les dijeron ‘no te alíes’ y no se aliaron, y ahora andan bailando al son que les toque el Gobierno, entonces no son personas muy fiables”.

Señaló que las alianzas entre partidos políticos deben conformarse desde la ciudadanía y no desde las cúpulas de estos institutos, a fin de conocer si existe simpatía de la sociedad por una coalición.

“En la búsqueda de las alianzas, hemos creído que solo las cúpulas pueden decidirlo y hemos olvidado a los ciudadanos, por eso los ciudadanos están hartos de los partidos políticos”, externó.

Aclaró que, de concretarse la alianza, debe centrarse en un acuerdo enfocado en un proyecto de gobierno que busque resolver los problemas del país, y no solo buscar los cargos políticos, como, a su decir, lo plantea en la iniciativa perredista.

“Una alianza tendría que ser en función de un plan, de un objetivo, resolver problemas juntos de una manera acordada, no en función de posiciones o de puestos, así que si hay alguien está haciendo ese planteamiento”.

Insistió en que los partidos primero se deben preguntar si la ciudadanía quiere alianzas o quiere buenos gobiernos, o si quiere propuestas de cómo resolver los problemas de la inseguridad, y que sería entonces cuando se podría hablar de alianzas, pero que tomar éstas en función de las decisiones cupulares, no resulta, dijo.