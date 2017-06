Llaman a Ejecutivo a evitar declaraciones superfluas

MORELIA, Mich., 14 de junio de 2017.- Un llamado al gobernador Silvano Aureoles Conejo para que abstenga de hacer declaraciones superfluas y sin fundamento en contra de jueces y magistrados, hizo la diputada Rosa María de la Torre, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

“Es una exigencia que desde el Legislativo, a nombre de toda la fracción, hacemos al gobernador a que abstenga de hacer declaraciones superfluas y sin fundamento que solo minan el poder que debía tener más credibilidad porque es el que aplica la ley y en defensa de jueces y magistrados del estado para quienes no ha sido sencilla la implementación del nuevo sistema de justicia penal”

La doctora en derecho Constitucional consideró que no es válido denostar a un poder sin fundamento alguno, desafortunadamente, el gobernador está acostumbrado a hacer declaraciones a la ligera y que estas declaraciones no tengan ninguna consecuencia, lo cual no se puede permitir.

“No nos parece correcto, justo ni responsable que el gobernador, por intentar justificar la falta de pericia de las autoridades de procuración de justicia, que dependen de él, venga a poner en entredicho la capacidad y solvencia moral de jueces y magistrados”, indicó la legisladora en entrevista con Quadratín.

De la Torre indicó que como jurista ha señalado las deficiencias que tiene el diseño de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que viene a poner a los magistrados retos de capacitación y adaptación que han hecho lo que está en sus manos porque funcione bien.

Además, agregó, en el nuevo sistema de justicia penal se establece el principio de presunción de inocencia y que la carga probatoria corresponde de manera sustancial a quien está acusando, la Procuraduría y ésta no integra bien las carpetas de investigación.

Un juez no puede ir más allá de lo que las partes le presentan porque estarían cometiendo una violación a los derechos fundamentales y al debido proceso, indicó la legisladora quien consideró que el mandatario no puede decir que el nuevo sistema de Justicia penal no funciona, cuando él lo aprobó y si no es mejor es porque no defendió los artículos que reservó cuando era senador de la República.