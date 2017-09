Llama INE Michoacán a líderes religiosos a evitar críticas políticas

MORELIA, Mich., 4 de septiembre de 2017.- El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro Delgado Arroyo, conminó a los líderes religiosos a abstenerse de emitir juicios en contra de los partidos políticos y otras instituciones, ya que recordó que son muy claros los límites que se establecen en la Constitución General de la República, y que podrían llegar a vulnerar.

“Si leemos con todo cuidado el inciso E del artículo 130 constitucional, dice que (los ministros de culto religioso) no se pueden oponer a las instituciones de este país, y habría que ver con mucho cuidado qué resuelven los tribunales; aunque, con esta corriente de los jueces constitucionales de resolver todo pro persona, podría llegar al extremo de que el 130 ahí está nada más”, comentó el representante del INE en Michoacán.

A pregunta expresa acerca de los comentarios que en lo particular ha vertido el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, al igual que la Arquidiócesis de México, en el sentido de criticar los montos millonarios que se proyectan para el financiamiento de los partidos políticos en 2018, evitó hacer señalamientos directos, pero recordó los límites constitucionales que tienen los líderes religiosos en México.

“No nada más se trata de ministros de culto religiosos católicos, sino de otros cultos; yo los invitaría a que hicieran una reflexión sobre los límites y permisividades que establece nuestra legislación; se les reconoce su ciudadanía, pero no pueden manifestarse contra o a favor de los partidos políticos, no pueden llamar al abstencionismo y no pueden oponerse a las instituciones y a las leyes de este país”, comentó Delgado Arroyo.

El pasado 27 de agosto, a través del editorial del semanario religioso Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México señaló que los 6 mil 778 millones de pesos aprobados como proyecto de presupuesto para el Instituto Nacional Electoral son desorbitados, y hace palidecer a otros presupuestos en materia de desarrollo social.