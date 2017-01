Llama Cárdenas a centrarse en problemas del 2017

MORELIA, Mich., 16 de enero de 2017.- “El 18 no está cerrado, aún faltan 11 meses de este año, pero muchas cosas van a pasar en el 18”, dijo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano cuando los de la prensa le preguntaron si ya se había cerrado para él la opción de participar en la contienda.

Fue esquivo con la pregunta de su participación en las elecciones del 2018. Dijo que antes de ese año hay que resolver el presente; “los problemas del 17 están hoy y es cuando tenemos que empezar a resolverlos y atenderlos, y no dejar que se complique o que se pudra más si queremos pensar que todo se va a resolver en el 18. Vamos a ver quiénes aparecen en la boleta electoral, qué proponen, y ojalá con la gente enterada se puedan dar los logros que resuelvan el 18”.

Ya nadie le insistió con el tema; en cambio los reporteros le preguntaron si le brindaría su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. El líder moral de la izquierda dijo que le brindará su apoyo al que le convenza con sus propuestas, eludiendo la pregunta de si apoyará a López Obrador de la búsqueda de la Presidencia de la República en 2018.

Como algunos reporteros no soltaron el tema, Cuautémoc Cárdenas dijo no conocer las propuestas del tabasqueño, sin embargo, dejó claro que por ahora no hay candidatos; “cuando haya candidato ya veré quién me convence”.

Discretamente, el fundador del PRD dejó entrever su intención para el 2018; dijo no saber cuál será la propuesta de la izquierda, “porque hay muchas izquierdas”, sin embargo él dio la suya: “mi propuesta es una política que nos permita recuperar la soberanía energética y que nos permita poner en marcha una política de crecimiento económico y de atención a los problemas de carácter social, de generación de empleo, de utilizar los recursos naturales del país para el progreso del propio país”.

El tema se desvió entre el tumulto ocasionado por los periodistas y quienes esperaban, con algo de paciencia, a que el ahora escritor les firmara el libro.

Cuauhtémoc Cárdenas dijo estar también en una movilización social por los problemas que acusa el país; “espero estar presente en muchas movilizaciones, en la búsqueda de un cambio en el proyecto de desarrollo del país”, concluyó.