Llama Adriana Hernández a evitar caos y especulación

MORELIA, Mich., 10 de enero de 2017.- “Lo peor que podemos hacer los mexicanos es inducir al caos, a la especulación y al no por el no”, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez quien señaló que nadie tiene la culpa de la crisis que está viviendo el país.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional pidió reconocer el esfuerzo que hace el Presidente de la República Enrique Peña Nieto con el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar y dar oportunidad que las reformas den resultados.

“Considero que tiene temas importantes como el fortalecimiento a pequeñas y medianas empresas; yo he dicho que mientras no se fortalezca la inversión y el desarrollo económico, difícilmente vamos a salir adelante porque si no hay movimiento económico desde abajo la inseguridad, la migración y los feminicidios seguirán.

“Todo tiene que ver con una base social y eso lo da el desarrollo de la economía no solamente en medianos y altos niveles que sucede normalmente, tenemos que ayudar a fomentar que los campesinos que siembras pocas hectáreas tengan posibilidad de acceder programas que les ayuden a comercializar e industrializar su producto y eso les ayude al desarrollo regional para las familias que tienen escasos recursos”.

Destacó también el ofrecimiento de rescatar el fondo para el retiro de más de 50 mil millones de pesos en beneficio de 3.5 millones de adultos mayores que parecía se iban a perder ya que es una prueba de que en realidad importan los adultos mayores porque muchas veces el apoyo a este sector no se materializa.

También consideró como un acierto el anuncio de que se hará un ajuste a la baja del 10 por ciento en los salarios de la burocracia de alto nivel y que el año pasado junto con otras medidas de austeridad permitieron una de economía de 120 mil millones de pesos.

Hernández Íñiguez insistió en que se debe dar oportunidad a que las reformas estructurales tengan resultados como se está viendo ya en la reforma en telecomunicaciones que ha permitido la eliminación de la larga distancia y tarifas accesibles para la mayoría de la población.