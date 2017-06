Entre la izquierda debe prevalecer el respeto; no somos enemigos: PRD

MORELIA, Mich., 19 de junio de 2017.- Carlos Torres Piña, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, hizo un llamado a los militantes de los partidos de izquierda a dejar de lado las descalificaciones y privilegiar el respeto.

Señala un comunicado: “como presidente del PRD en Michoacán, en la cuna donde se inició este gran proyecto, tengo la responsabilidad de levantar la voz y exigir respeto para los militantes de mi partido”, atajó.

“Muchos coincidimos en que algunos líderes del PRD han cometido graves errores”, dijo, para agregar que “el PRD no es su presidente o presidenta en turno, no es el o los líderes de tribus, no es quienes acuerdan en las cúpulas. Mucho menos los que firman pactos”.

El PRD dijo, son millones de mexicanos y mexicanas que ni son parte de la mafia del poder, ni esquiroles, ni merecen ser tratados como tal. Porque no han dejado de luchar por la transformación de este país, por la igualdad, por los derechos y la justicia.

“Las descalificaciones entre quienes nacieron en el PRD y se mudaron a otro partido, o de los perredistas para quienes Andrés Manuel es un enemigo, es lo que buscan quienes desean que la izquierda no avance en su lucha para transformar este país”.

Carlos Torres Piña señaló que los enemigos son los responsables de desnacionalizar los recursos, los impulsores de las políticas privatizadoras, de guerras que han dejado millones de muertos y desaparecidos; son el PRI y el PAN que hoy le apuestan a nuestra desmemoria.

Consideró que preponderar una lucha entre los partidos de izquierda es irresponsable. “Ni todos en el PRD somos malos, ni todos los que hoy se han sumado a Morena son rectos o íntegros”.

A su vez, se dirigió a los perredistas y manifestó que la determinación de la política de alianzas de otros partidos no le compete al PRD. “Morena hoy es un partido con decisiones autónomas y tiene el derecho a ejercerlas”. Al PRD le toca, seguir trabajando por fortalecer su proyecto político.

En ese sentido, Torres Piña pidió a los militantes de Morena y del Sol Azteca entender, que es mucho más lo que tienen en común que lo que los divide. “Porque nos veremos en las calles representando una disidencia política con sed de cambio”.

“Todo aquel que hoy lucha contra este sistema corrupto es compañero (…) y todos los que nos sentimos ofendidos ante las condiciones en las que han sumido a nuestro país”, expresó.

Y justamente porque hoy somos la mayoría social, “urge discutir el proyecto que queremos con humildad por delante”. Hay que abrir las puertas al diálogo con respeto, y sobre todo, no olvidar quienes son los verdaderos enemigos de México.

El país, continuó, “seguirá necesitando de una izquierda fuerte y en ese sentido, el PRD continuará respondiendo responsablemente”.