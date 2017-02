Inauguran diputados serie de conferencias Reflexiones Legislativas

MORELIA, Mich., 1 de febrero de 2017.- Con el objetivo principal de enriquecer los trabajos legislativos, se llevó a cabo la ponencia en materia de adopción impartida por la Dra. Ana Luz Mila Barrera. Con la presencia de los diputados Raúl Prieto y Ernesto Núñez se inauguró la serie de conferencias denominadas “Reflexiones Legislativas”, que se realizarán cada miércoles de manera permanente, organizadas por el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos en coordinación con la Biblioteca “Eduardo Ruíz Álvarez” del Congreso del Estado.

Cabe destacar que en la inauguración también se contó con la presencia del Mtro. Carlos Francisco Castelazo Mendoza, Director General del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos y de la Lic. Adriana Zamudio Martínez, Directora General de Servicios de apoyo Parlamentario, señala un comunicado.

En este tenor, el diputado Raúl Prieto al dar la bienvenida destacó la importancia de este tipo de eventos que abonan y enriquecen el trabajo legislativo, con los que se puede ver desde otra perspectiva y puntos de vista la manera de fortalecer los instrumentos legales en beneficio de los michoacanos.

Por su parte, el diputado Ernesto Núñez manifestó su interés por la adopción, tema central de la ponencia, e informó que está trabajando en una iniciativa en la materia, la cual espera concluir en breve, para la próxima semana presentarla ante el Pleno del Congreso.

Asimismo, Ana Luz Mila Barrera ex procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF en el estado, señaló que actualmente existen muchos retos por superar en materia de adopción, no sólo en el tema legal sino también en generar una cultura de adopción, en donde los adoptantes se sensibilicen y quieran adoptar a los menores de edad aun cuando no sean recién nacidos, sanos, o “güerito” de ojos azules.

Precisó que la premisa siempre es el interés superior del menor y no del adoptante, pero que de manera desafortunada muchas veces los adoptantes renuncian al trámite ya sea porque el menor no cumple las condiciones pretendidas, o en el caso de los menores con conciencia, es decir los mayores a tres años, no les convence la convivencia que deben realizar previa a la adopción.

Mila Barrera destacó que hace falta reformar la Ley de Adopción el Estado de Michoacán, en particular el capítulo VI denominado “Entrega Voluntaria de una Niña, Niño o Adolescente con Propósito de Adopción”, legislación que a decir de la ponente, abona a acrecentar el número de niños en condición de adopción; por ello, propuso crear áreas en donde se brinde apoyo a estas familias y tratar de superar el problema que presentan, con ello evitar que abandonen a sus hijos.

Asimismo, puntualizó que se tendrá que revisar le legislación vigente para incluir temas como la adopción subrogada o renta de vientres, así como la adopción por parejas del mismo sexo, a fin de contar con un herramienta legal de vanguardia ya acorde a la necesidades actuales de la sociedad michoacana.