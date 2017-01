Gobierno es responsable de las malas decisiones: Marko Cortés

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de enero de 2017.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no dejará de impulsar las propuestas que sean necesarias para revertir las pésimas decisiones que ha tomado el Gobierno Federal en materia económica y que han afectado el bolsillo de las familias mexicanas, particularmente por el alza al precio de los combustibles, señaló el coordinador de los Diputados Federales del PAN, Marko Cortés Mendoza.

Al inaugurar la Cuarta Reunión Plenaria de los Diputados Federales en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en la Ciudad de México, el legislador sostuvo que la molestia social que han generado las malas decisiones del Gobierno Federal han impactado en la imagen pública de todos los servidores públicos, pero, sostuvo, es momento de reiterar con plena convicción que Acción Nacional no es igual a los demás partidos políticos, señala un comunicado de prensa.

“En Acción Nacional buscamos de forma permanente diferenciarnos, porque nosotros no sólo criticamos, no sólo señalamos, también proponemos, también construimos y seguiremos siendo la única fuerza política capaz de dar estabilidad social y económica al país”, aseguró.

Durante la reunión, en la que se conformará la Agenda Legislativa para el Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, Cortés Mendoza rechazó que la actual crisis económica derivada del alza en los combustibles se deba a lo hecho por las pasadas administraciones panistas, “Que no nos quiera el PRI-Gobierno, a nosotros, embarrar en sus malas decisiones. Se quieren justificar diciendo que son problemas heredados del pasado gobierno. Es absolutamente falso”.

Por ello, anunció que desde la Cámara de Diputados están preparados para analizar diversas reformas que no pueden esperar más tiempo, entre ellas están las concernientes a la seguridad interior del país y la presentación de propuestas que ayuden a corregir la tóxica Reforma Fiscal, incluido corregir el alto costo, debido a los impuestos que tiene la gasolina en México.

Recordó que en abril del año pasado, el GPPAN hizo un llamado preventivo y presentó 24 acciones para reactivar nuestra economía. “No nos hicieron caso”.

Una de esas acciones, es reducir en 50 por ciento el Impuesto Especial a las gasolinas, para que éstas bajen y haya una estabilidad económica en beneficio de las familias mexicanas.

Por otro lado, agregó: “Nosotros no somos la izquierda irresponsable que representa Morena. Nosotros no somos la izquierda populista que representa Andrés Manuel López Obrador. Nosotros no nos parecemos a esa izquierda demagógica e irresponsable”, dijo el legislador.

Tampoco, dijo, somos el PRI corrupto, ineficiente e insensible. Ese PRI egoísta que se negó hace años a aprobar las reformas que eran necesarias y que finalmente se aprobaron cuando regresaron al Gobierno.

“Los diputados del PAN siempre basados en el respeto, criticamos, ponemos el dedo en la llaga, hacemos nuestra manifestación pública y les llamamos a las cosas por su nombre y aprobamos todo aquello que es bueno para México, independientemente de quién lo propone”, sostuvo.

La muestra de que el PAN es la opción para gobernar, dijo, es que el año pasado, el partido ganó siete gubernaturas, diputaciones locales y presidencias municipales “porque a pesar de nuestros errores humanos –amigos— la gente se ha dado cuenta que el PAN no es lo mismo, que representamos un partido político serio, con propuesta, con debate, con respeto, que se apega a la ley pero que tampoco se queda callado”.

Por ello, adelantó, el partido está listo para las próximas elecciones: “¡Vamos a luchar en Coahuila, con Guillermo Anaya y vamos a derrotar a los Moreira y vamos a ganar también en Nayarit y, por supuesto, que sepa el Gobierno Federal, le vamos a quitar la joya de la corona, porque el PAN va a ganar el Estado de México el próximo junio!”.

Y auguró que con el trabajo conjunto de los diputados federales del PAN, de gobernadores, alcaldes, del partido en todo el país, juntos todos en el 2018 con la fuerza de la razón, con la fuerza de la convicción teniendo cómo decirle a los mexicanos que nosotros sí sabemos cómo lograr un México mejor, ¡vamos a ganar la Presidencia de la República!

Finalmente, informó que a la fecha el trabajo del Grupo Parlamentario habla por sí solo, ya que han presentado 43 dictámenes, 415 iniciativas, 397 puntos de acuerdo, participado y provocado 54 comparecencias, 579 posicionamiento políticos, además, “tenemos operando 125 casas de atención ciudadana, hemos hecho gestión en todo el país, hemos hecho mucho trabajo social”.

El coordinador estuvo acompañado por Maurico Tabe Echartea, presidente del Comité Directivo Regional del PAN en la Ciudad de México, los vicecoordinadores parlamentarios: Cecilia Romero Castillo, Marisol Vargas Bárcena, Rocío Matesanz Santamaría, Armando Rivera Castillejos, Agustín Rodríguez Torres, Juan Blanco Zaldívar, Federico Döring Casar y por la diputación panista.