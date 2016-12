Garantizaremos los derechos de todos: Hugo Eric Flores

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de diciembre de 2016.- El Diputado del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la Asamblea Constituyente, Hugo Eric Flores, reclamó que en la Carta Magna de la Ciudad de México no se están respetando los derechos de todos los habitantes de la capital, ya que la izquierda únicamente ve por garantías de sus clientelas políticas y, recordó, en esta ciudad no todos pensamos igual, por lo que se debe hacer una Constitución para todos.

Señala un comunicado que durante la discusión del Artículo 9º sobre la carta de Derechos en el pleno de la Asamblea Constituyente, el legislador del PES reclamó que no se haya querido incluir en la Carta Magna el derecho de minorías religiosas, en especial la libertad de culto. Por lo que, dijo, se deben atender las garantías de todos y no únicamente de las clientelas políticas de la izquierda en esta ciudad.

“En esta ciudad no sólo hay gente de izquierda, también hay gente que pensamos distinto a ustedes y eso no me hace más o menos ciudadano que ustedes, y es justamente la voz que hoy venimos a levantar… En el proyecto del jefe de Gobierno no venía el derecho a la libertad de religión. Están legislando sólo para sus clientelas políticas, pero no así para quienes no lo son”, fue el reclamo del también Diputado Federal.

Flores Cervantes reprochó que algunos sectores están empeñados en señalar que Encuentro Social es un partido que está en contra de algunos sectores de la sociedad, tales como la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, sin embargo, en este instituto político estamos a favor de las garantías de todos los habitantes por igual.

“Nosotros no hemos presentado reservas en contra de los derechos de la comunidad LGBTTT, les pido que revisen si es que metimos una iniciativa en contra de los derechos de esa minoría, porque luego se nos dice homófobos. Lo que nosotros queremos es que se reconozcan los derechos de todos los habitantes de la Ciudad”, precisó el legislador de Encuentro Social.

El dirigente del PES reconoció que se ve la intención de crear una Carta Magna aspiracional pero con algunas contradicciones. Ya que se buscan los derechos en materia de género pero se deja de lado la perspectiva de familia. Finalmente, llamó a crear leyes para todos los sectores sociales de la capital del país, haciendo de lado los clientelismos políticos por parte de los partidos de izquierda.