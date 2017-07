Frente opositor ganará la elección presidencial: Toño Soto 

OAXTEPEC, Mor., 1 de julio de 2017.- El ex senador de la República, Antonio Soto Sánchez, aseguró que, si hoy fueran las elecciones presidenciales, el Frente Amplio Opositor se adjudicaría la primera magistratura del país con una ventaja de diez puntos porcentuales, sobre su más cercano opositor léase Andrés Manuel López Obrador y Morena, quien actualmente encabeza la lista de la preferencia electoral rumbo al 2018.

En entrevista para Quadratín, el también coordinador de asesores del mandatario perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que a una semana de que el PRD lanzara la propuesta para la conformación de dicho frente, el 60 por ciento de los mexicanos ven con buenos ojos la propuesta de alternancia en el poder, que permita un cambio radical en el diseño de las políticas públicas.

En el marco del Encuentro Nacional de Gobiernos de Coalición para el 2018, realizado en este municipio morelense, Soto Sánchez declaró que el Frente Amplio Opositor mantiene, hoy por hoy, una ventaja de diez puntos porcentuales frente a sus competidores.

No obstante, el también ex líder estatal perredista de Michoacán y ex diputado local, reconoció que la ruta del acuerdo para determinar el candidato deberá establecerse más allá de intereses personales y protagonismo políticos.

Em ese sentido, destacó que la baraja de perfiles es amplia y consistente, donde destacan gobernadores panistas y perredistas, senadores, diputados y distinguidos militantes de la clase política opositora, pero subrayó que en aras del equilibrio político y de evitar la confrontación y el desencuentro, un candidato ciudadano podría ser la opción que encabece la nueva aventura político electoral.

Más adelante, el perredista sostuvo que antes de esa etapa, todas las fuerzas políticas adherentes, organizaciones civiles y grupos de intelectuales, deberán establecer un proyecto programático, una plataforma política que contemple al menos 20 puntos fundamentales para la recuperación del país.

Ahí, el jefe de asesores del gobierno michoacano manifestó que los puntos orales a tratar serían la estrategia en contra del crimen, el ataque a la corrupción, el combate a la pobreza y dinamizar el desarrollo económico del país, sin dejar de lado el perfeccionamiento de los procesos de transparencia en dado ente gubernamental.