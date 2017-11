Fiscal anticorrupción, al margen de intereses políticos: Juan Pablo

MORELIA, Mich., 08 de noviembre de 2017.- La designación del fiscal anticorrupción debe trascender de cuotas de poder al interior del Congreso o de intereses de algún grupo político, aseveró el diputado Juan Pablo Puebla Arévalo.

De acuerdo a un comunicado de prensa, durante su posicionamiento en la sesión ordinaria del Congreso, señaló que los legisladores deben ir más allá de una negociación pragmática, deben hacer un ejercicio colectivo y plural al analizar a cada uno de los perfiles ya propuestos, qué experiencia tienen, cuál ha sido su actuar en momentos pasados. “No se trata de vetar a nadie, pero tampoco de dar línea por nadie”, sentenció.

El también ex coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que de no actuar de manera adecuada, puede ocurrir lo que a nivel nacional, donde la Fiscalía Anticorrupción existe solo en el papel, pero no en los hechos, ya que la elección debe hacerla el Senado de la República y hasta el día de hoy no existen los acuerdos necesarios.

Finalmente, Puebla Arévalo consideró que sería lamentable que los legisladores nombraran a un fiscal anticorrupción motivados por intereses partidarios o de grupo, luego del esfuerzo que se hizo en Michoacán por establecer el sistema estatal anticorrupción, con todo un andamiaje jurídico que pasó por la mayoría de las comisiones que creó y reformó varias leyes