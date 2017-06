Por falta de credibilidad no es conveniente extinguir consejo del NSJP

MORELIA, Mich., 19 de junio de 2017.- Ante la falta de credibilidad y de confianza que está generando el sistema de justicia no es conveniente la extinción del Consejo de coordinación para la implementación, seguimiento y evaluación del nuevo sistema de justicia penal, afirmó el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Ángel Cedillo Hernández.

El diputado por el distrito de Uruapan señaló que la extinción de ese organismo representa una salida económica para la ampliación de la estructura que requiere el Tribunal de Justicia Administrativa, ante la carga que tendrá con el Sistema Estatal Anticorrupción, pero ante la situación actual se debe revisar su permanencia.

Lo que se requiere que ese Consejo, más allá de los informes técnicos de cuántas salas operan o cuanta gente se ha capacitado, evalué de manera objetiva la labor de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia y del Supremo Tribunal de Justicia, para corregir y evitar que se rompa la cadena entre un hecho delictivo y la administración de justicia.

“Con este problema que está existiendo tendremos que revisar qué pasa con el Consejo porque no podemos estar haciendo acusaciones ni públicas ni privadas en torno a que un sistema que tiene mucho que dar, pero que está careciendo de veracidad y de confianza y eso permite que nuestro sea vulnerable”.

Es por eso que consideró que en este momento no sería sano desaparecer ese Consejo y él, como uno de los representantes del Poder Legislativo en dicho organismo, solicitará que se extienda su permanencia y se dedique a evaluar y a hacer las recomendaciones necesarias para que, desde el Congreso del Estado, se le diga al Congreso de la Unión lo que hay que hacer.

“Tenemos que modificar ciertos criterios porque en la práctica están surgiendo muchos vicios y lo más preocupante es que esa falta de entereza del sistema de justicia estén encontrando ‘otros amigos’ el caminito para poder salirse amparados en el nuevo sistema de justicia penal porque he escuchado a personas que dicen que ampara y protege al delincuente y no, pero es una percepción”, indicó el diputado del Partido de la Revolución Democrática.