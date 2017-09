Exigen PAN, PRD y MC eliminar pase automático para la Fiscalía General

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre de 2017.- En conferencia de prensa conjunta de los coordinadores del PAN, Marko Cortés; PRD, Francisco Martínez Neri y MC, Clemente Castañeda, exigieron eliminar el “pase automático” para el nombramiento del Fiscal General y convocaron al gobierno federal a hacerlo a la luz del día y a la vista de todos, señala un comunicado de prensa.

Marko Cortés Mendoza aseguró por su parte que los diputados federales de MC, PRD y PAN quieren abrir los espacios de diálogo pero a la luz del día y a la vista de todos, “queremos que sea una reunión pública en donde encontremos una solución a la crisis que está viviendo el Poder Legislativo; nosotros queremos renovar la Presidencia de la Mesa Directiva, pero antes queremos que se corrija el pase automático de un Fiscal a modo”, dijo.

Ofreció el mejor esfuerzo de los diputados de estas tres fuerzas parlamentarias para que el diferendo con el PRI-concluya de manera positiva, pero siempre teniendo muy claro el objetivo que hoy une a la oposición y a las organizaciones e la sociedad civil y que es: combatir la corrupción, no tener un fiscal a modo, sino al contrario, lograr un fiscal que sirva para el país, que sirva para combatir la impunidad.

Al mostrar en la conferencia de prensa el texto de la iniciativa del Presidente Peña Nieto enviado al Senado de la República en noviembre pasado, el coordinador parlamentario del PAN resaltó que el Jefe del Ejecutivo reconoció la necesidad de corregir el pase automático del fiscal, pero absurdamente su bancada la tiene en la congeladora.

Luego destacó que “si al Procurador General de la República se le hizo fácil esconder que tenía un Ferrari, ¿no se le hará fácil esconder la corrupción y la complicidad del actual Gobierno? No es alguien en quien vayamos a confiar, no es alguien en quien confíen los mexicanos y no es alguien que esté a la altura del Sistema Nacional Anticorrupción que aprobamos todas las fuerzas políticas”, indicó.

El Coordinador del PAN preguntó: ¿A qué le teme el PRI con un fiscal que no sea el actual Procurador General de la República? Y enseguida lanzó un ofrecimiento a que en el momento en que el Gobierno Federal dé la instrucción a sus senadores del PRI para que saquen de la congeladora la iniciativa presentada hace más de un año y que la dictaminen, “entonces estaremos en condiciones de restablecer el orden en el Congreso y de nombrar una nueva Mesa Directiva en la Cámara de Diputados”.

El coordinador del PRD en la cámara baja, diputado Francisco Martínez Neri, aseguró que la designación del Fiscal General Anticorrupción no es un asunto menor, por eso la urgencia de modificar la ley a fin de elegir a la persona adecuada y no permitir el fiscal a modo que pretende imponer el PRI.

Martínez Neri precisó que urge entablar un diálogo abierto entre el Gobierno federal y el Poder Legislativo, con el propósito de encontrar una solución viable a este conflicto.

“Para el PRD el nombramiento del Fiscal General no es un asunto menor, son 9 años los que duraría en su encargo y tendría en sus manos fundamentalmente todos los que tienen que ver con los problemas de corrupción que ha padecido y ha tenido el país en los últimos años. Es un asunto importantísimo”.

Sobre todo agregó, porque si algo ha caracterizado a la administración de Peña Nieto es el problema de la corrupción, no podemos de ninguna manera avalar que una persona a modo vaya a tapar esas acciones de corrupción durante los próximos 9 años.

El líder parlamentario del sol azteca denunció que en ocasiones pasadas ya ha habido intención de poner fiscales a modo; “está el caso de Veracruz, con el gobernador Javier Duarte; está el caso de Chihuahua, con César Duarte; el caso de Quintana Roo, con Roberto Borge. Afortunadamente esas acciones no prosperaron”.

En su oportunidad el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda aseveró que es necesario que el Gobierno Federal asuma públicamente el compromiso de no avalar el pase automático; es el primer paso indispensable para solucionar el conflicto.

“este es el momento en el que se puede frenar la imposición de un fiscal, dejar ir este momento es vamos a ser corresponsables de esta grave situación”, subrayó.

Finalmente dijo que la acción de Movimiento Ciudadano es un acto patriótico, pues evita que se consume un hecho lamentable y busca que se establezca un fiscal para tener un sistema anticorrupción independiente y autónomo.