Exhortan a generar acciones contra violencia de género

MORELIA, Mich., 21 de diciembre de 2016. – El Pleno del Congreso del Estado aprobó exhortar al Ejecutivo Federal y del estado, así como de los Ayuntamientos para que designen un fondo para afrontar la contingencia y se cumpla con los puntos resolutivos de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para estado de Michoacán.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la propuesta de Acuerdo que fue presentado por las diputadas petistas Mary Carmen Bernal y Brenda Fabiola Fraga señala que a pesar que el pasado mes de junio se emitió la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío, el estado sigue siendo omiso ante la ola de feminicidios.

Asimismo, se exhortó a la Secretaria de Gobierno y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres Michoacanas, a fin de que se comprometan a entregar un Programa de acciones específicas y eficientes para enfrentar la contingencia de la Alerta de Violencia.

De igual forma se exhortó al Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos para que incluya en el Presupuesto de Egresos los porcentajes etiquetados que cada una de sus dependencias deban aplicar para garantizar a través de programas y acciones una vida libre de violencia y el empoderamiento de las mujeres michoacanas.

A decir de las parlamentarias, dichos exhortos son necesarios debido a que no se ha visto cristalizada la voluntad del Estado y los Ayuntamientos involucrados, todos con los argumentos de que no tienen presupuesto, de que no hay recurso para enfrentar la contingencia, sin embargo, precisaron que el Congreso del Estado no ha recibido alguna petición de autorización por parte del ejecutivo para solicitar algún recurso que le permita enfrentar la contingencia de Alerta de Violencia Género y cumplir con los resolutivos oportunamente.