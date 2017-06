Esquema de corrupción, deteriora confianza hacia gobernantes: morelianos

MORELIA, Mich., 29 de junio de 2017.- Diferentes opiniones manifestaron habitantes de Morelia en torno al estado de la democracia de nuestro país, sin embargo, coincidieron en que los esquemas de corrupción, la desigualdad y la falta de una verdadera libertad de expresión, son factores que deterioran la confianza de la población en la clase gobernante.

En un sondeo realizado por Quadratín, Jesús Guillermo González, consideró que la democracia se encuentra en una crisis, consecuencia de la falta de legalidad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

“Ya no confiamos en los partidos políticos, porque siempre prometen y nunca cumplen, se les olvida; creo que no hay libertad de expresión en este país, y los medios de comunicación a veces dicen la verdad, pero otra veces, no”, comentó.

Con él coincidió Lidia Macedo Yañez, quien hizo un balance negativo de la democracia en México, al señalar que la corrupción es la que mayormente mina el desarrollo social y la confianza de la población en sus instituciones.

Por su parte, Julio Villegas señaló que el sistema democrático de México se encuentra totalmente rebasado, consideró que “urge un cambio”, e hizo énfasis en la necesidad de sanciones más severas para los servidores públicos corruptos.

“Los diputados están muy mal preparados, no podemos seguir permitiendo que personas que no están aptas sigan en estas áreas; urge un cambio, porque todos sabemos que la gente que está ahí es por palancas e intereses; en cierto punto creo que hay libertad de expresión, pero sabemos las condiciones en las que trabajamos, entre riesgo e inseguridad”, añadió.

Sobre el tema, Hersaín Suárez consideró que la democracia en México enfrenta una grave crisis derivada de la corrupción de los gobernantes en turno y la complicidad de funcionarios públicos que se amparan mutuamente para hacer un uso inadecuado de los recursos públicos; “cuando uno se entera de los malos manejo, es indignante”.