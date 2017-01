Espera Osorio liberación de precios de gasolina en febrero sin saqueos

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de enero de 2017.- El secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que espera que en febrero, cuando se liberen los precios de las gasolinas, no haya más enfrentamientos o actos violentos, como parte de las protestas por el gasolinazo.

“Espero que no, es un tema que efectivamente va a rebotar todavía, la liberalización que se ha hecho de los precios, por supuesto es lo que estamos tratando de mitigar a partir de lo todo lo que se ha venido anunciando por parte del Presidente de la República [Enrique Peña Nieto], entonces espero que no haya más rotaciones, eso no le conviene a nadie y que nadie se aproveche de estas circunstancias”, dijo a medios de comunicación.

Osorio Chong reiteró que mantendrán la vigilancia sobre posibles manifestaciones derivadas por el gasolinazo.

