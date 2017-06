En México no hemos sido afortunados a consecuencia de Reforma Educativa

BOGOTÁ, Col., 16 de junio de 2017.- El senador, Raúl Morón Orozco, asistió a la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se desarrolló este 15 y 16 de junio en Bogotá, Colombia.

Señala un comunicado de prensa que, durante su participación en el XVIII Encuentro Internacional Virtual Educa, el Senador de la República por Michoacán, habló de la educación pública y privada que se ofrece en México y los países latinoamericanos “estamos ante el desafío de implementar una auténtica reforma de toda la educación que pueda definir sus alcances para el siglo XXI, América Latina busca la manera de discutir e implementar una nueva concepción de la educación pública que se encuentre a la altura de sus desafíos y problemas sociales y nacionales”.

Morón Orozco enfatizó que en México no hemos sido muy afortunados a consecuencia de la Reforma Educativa impuesta por el actual gobierno en 2012-2013 “hoy sabemos, después de trágicos acontecimientos en los que incluso han perdido la vida opositores a esta reforma, que este proceso ha sido un fracaso y que nuestro sistema nacional educativo no sólo no presenta avances en los principales indicadores, como bien lo ha documentado el mismo Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), sino que hemos perdido seis valiosos años en lo que respecta a la transformación que nuestro sistema educativo requiere”.

El Legislador Federal reconoció que nuestro país debe aprender mucho de América Latina y puso el ejemplo del actual modelo de educación popular implemento Brasil, “lo primero que en México debemos de hacer es, reconocer las leyes violatorias de los derechos de estudiantes y maestros, derogarlas y comenzar a sentar las bases de un gran diálogo entre todos los sujetos que pertenecen al sistema educativo nacional y la sociedad misma, esta reforma debe preservar derechos de todas y todos, debe estar sustentada en los principios de justicia y equidad. Necesitamos de reformas libertarias, pero también con un amplio sentido social de la educación, que redefina esta relación entre las necesidades de nuestros pueblos y el proceso formal educativo”.

“Nuestros pueblos latinoamericanos deben darse prisa para conocerse en el actual contexto de violencia y agresión tanto de los Estados Unidos como de un sistema económico deshumanizado y de despojo de nuestras riquezas, nuestra arma de emancipación es la educación y nuestra lucha será por una vida digna y mejor para todas y todos” manifestó.

Por último, Raúl Morón resaltó la importancia de involucrar en la construcción de un nuevo y mejor modelo educativo a todas las autoridades educativas de todos niveles, a los maestros, a los padres de familia, a los investigadores en la materia, así como a otros actores “estoy seguro que se puede procesar una real reforma educativa, salón por salón, escuela por escuela, con base en los consensos y con legitimidad, para transitar de la confrontación a la construcción colectiva de lo que será la herramienta principal del desarrollo nacional en México”.