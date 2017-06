En alumbrado público, que se haga lo necesario para morelianos: diputado

MORELIA, Mich., 30 de junio de 2017.- El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, Carlos Quintana Martínez, pidió al Ayuntamiento de Morelia absoluta claridad respecto al Proyecto Integral para la Modernización, Mantenimiento, Operación y Gestión de la Energía Eléctrica del Sistema de Alumbrado Público de Morelia, a fin de que éste verdaderamente resulte en beneficios para los ciudadanos y no en negocio para algunos particulares.

Señala un comunicado que, en este sentido, Quintana Martínez reconoció que todo lo que abone al desarrollo integral y mejore las condiciones de seguridad que tanto han lastimado a los morelianos será respaldado por la bancada panista en el Legislativo; sin embargo y de manera particular este proyecto, deberá realizarse ante los ojos de todos para no dar cabida a especulaciones que pudieran entorpecer la viabilidad o no del proyecto.

“No vamos a ir en contra del desarrollo de la ciudad y de mejores condiciones de vida, pero en lo que no vamos a estar de acuerdo es en que los ciudadanos terminen pagando los platos rotos o las consecuencias de una mala planeación de éste y de varios proyectos que ha realizado el Ayuntamiento”, insistió el diputado local.

A su vez, recordó que la bancada panista a través del diputado Eduardo García Chavira, propuso la eliminación del Impuesto por Derecho al Alumbrado Público (DAP) que cada bimestre pagan los michoacanos en su recibo de luz, por lo que esperarían que cualquier costo o renovación del servicio de las luminarias no vaya a generar incrementos en las tarifas que en muchos casos resultan bastante elevadas.

Finalmente, el diputado moreliano indicó que desde el Congreso local estarán atentos para analizar puntualmente el proyecto que envió el Ayuntamiento a este Poder, asegurándoles a los ciudadanos que vigilará la transparencia y legalidad de este proyecto, así como que cumpla su objetivo de brindarle tranquilidad a las familias que transitan las calles de la capital del estado.