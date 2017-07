Elección 2018, la más fragmentada en la historia: José Woldenberg

OAXTEPEC, Morelos., 30 de junio de 2017.- José Woldenberg, ex presidente del extinto Instituto Federal Electoral, previó que la elección de sucesión presidencial del 2018 será la más fragmentada de la historia reciente del país, al contar con un importante número de fuerzas políticas participantes.

Durante una conferencia magistral en el marco del Encuentro Nacional Coaliciones Electorales y Gobiernos de Coalición, convocado por nueva izquierda, el también ex director de la prestigiada revista Nexos, propuso que el nuevo gobierno que sucederá al priísta Enrique Peña Nieto, tiene la obligación de establecer un proyecto programático bajo cuatro pilares fundamentales, una política económica que permite el crecimiento y bienestar de los mexicanos; una política de cuestión social que concluya con la ancestral desigualdad social que prevalece en la sociedad mexicana; una acción determinante para combatir la corrupción e impunidad y que obligue al estado al castigo de los responsables del saqueo de los recursos públicos, y finalmente, una estrategia que ataque la inseguridad, a los grupos delictivos y termine con la persistente violación de los derechos humanos.

En ese sentido, José Woldenberg aseguró que estos flagelos han provocado una desconfianza de los mexicanos hacia las instituciones, debido a que miles de familias han sido quebrantadas en su vida y quienes aún no han sido tocadas por las manos del crimen viven en las sombras y el temor.

Además, el politólogo recordó que desde 1982, México no ha registrado un crecimiento económico sostenido que permita el bienestar de los mexicanos, y por el contrario ahora millones de familias viven en la zozobra sobre la realidad económica que el gobierno mexicano deparará para las nuevas generaciones.