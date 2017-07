Ejecutivo debe asumir realidad sobre la deuda: Adriana Hernández

MORELIA, Mich., 4 de julio de 2017.- Maquillar las cifras reales de la deuda pública del estado no tiene razón de ser al tratarse de un tema público, sino que por el contrario, “lo que tiene que hacer el Ejecutivo es asumir la realidad que Michoacán tiene, es decir, asumir el tamaño del problema para buscar las soluciones reales y correctas y no soluciones parciales que solamente agravan la situación”, afirmó la diputada Adriana Hernández.

“Es urgente que el Ejecutivo del Estado concluya con el proceso de reestructura y busque las mejores condiciones para que ésta se dé”, sentenció la presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, quien recordó que este tema no disminuirá la deuda, pero permitirá la operatividad para que la entidad no sufra una parálisis financiera, económica y social, según un comunicado de prensa.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI agregó que es necesario que el gobierno estatal, de manera seria y responsable, logre una verdadera disminución del gasto, tomando en cuenta y valorando la situación económica que pueda vivir el país en 2018.

Y es que recordó que la entidad ha logrado salir adelante con el apoyo del Gobierno Federal y aun así existen varios programas que están parados por la falta de recurso estatal. “Veo un panorama complicado, con programas paralizados o que no han podido salir adelante porque no hay recursos, y a pesar de eso, en los lugares donde se hacen giras siguen comprometiéndose a muchas cosas y no hay dinero para ejecutar”, agregó.

Dejó en claro que el tema de la reestructura es preocupante porque a la fecha no se sabe si existe algún trámite o avance real. En ese sentido, la diputada por el distrito de La Piedad consideró que es un buen momento para tomar con seriedad y más fuerza el tema de la auditoría externa.

“Es una responsabilidad que tiene Gobierno del Estado de buscar el fondo de este endeudamiento que no se dio ni en uno ni en dos años; creo que es fundamental que sepamos la deuda que dejaron los gobiernos de Leonel Godoy y de Cárdenas Batel”, dijo.

Finalmente resaltó que no se le puede decir a los diputados priístas que no han cumplido con su responsabilidad, ya que el grupo parlamentario tricolor ha tomado decisiones que tal vez otra oposición no hubiera tomado; sin embargo, siempre se ha actuado con responsabilidad.

“Hicimos cambios que permitirán que no se endeude más al estado, pero hoy sí es responsabilidad del Ejecutivo del Estado el apresurar este proceso de restructuración, aunque no soluciona la deuda, no soluciona el problema real que Michoacán tiene”, concluyó.