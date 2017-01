Sí hay dispendio en partidos, prerrogativa se debe recortar: PNA

MORELIA, Mich., 20 de enero de 2017.- Ante un eventual recorte al monto de las prerrogativas de los partidos políticos por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la secretaria general del Partido Nueva Alianza (PNA) Araceli Martínez Méndez, admitió que, entre los institutos políticos como en otras instituciones “hay dispendio”, por lo que dijo ver con buenos ojos un posible recorte al presupuesto de partidos.

En entrevista con Quadratín, la única mujer dirigente de un partido político en Michoacán, señaló que el dispendio en ocasiones incluso llega a ser “forzado”, toda vez que no existe una regulación estricta que obligue a los ejecutores del presupuesto anual a regresar el recurso de que no se haya ejecutado.

“Sí hay dispendio de recursos en los partidos políticos y en otras áreas del gobierno; yo trabajé en la administración municipal, y he podido ver cómo a finales del año, ahí andan que no saben en qué gastarse lo que les haya sobrado porque de todas formas lo tienen que justificar, y pues se lo gastan en cosas que en ocasiones no non prioritarias”, dijo.

En este sentido, consideró que es necesario que se revisen los montos de las prerrogativas que se destinan a partidos políticos, y que el porcentaje de votos obtenidos en cada elección deje de ser el único criterio para el reparto.

Y es que, subrayó que esto favorece una condición de inequidad que va en detrimento de los partidos de mayor capital electoral, como PRI, PAN y PRD, que no por ser una mayoría formal representan verdaderamente los intereses del grueso de la población.

En 2016, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó un monto de prerrogativas a repartir entre partidos por el orden de los 162 millones de pesos; para 2017 estaba previsto un monto superior a los 174 millones de pesos, pero, luego de que el Congreso no aprobara la propuesta presupuestal del organismo electoral, por 285 millones de pesos, se ha presumido una posible reducción a las prerrogativas.