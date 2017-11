Despreocupan a Morena señalamientos contra PT; va coalición 2018

MORELIA, Mich., 6 de noviembre de 2018.- Tras afirmar que aquellos son objeto de una persecución política, la dirigencia estatal de Morena dejó claro que no encuentra argumento para cerrar las puertas a ex funcionarios del gobierno de Leonel Godoy Rangel, ni al Partido del Trabajo (PT), con quienes este lunes anunció que formalizarán una coalición electoral para buscar diputaciones y alcaldías en 2018.

Así lo expuso el dirigente estatal de Morena, Roberto Pantoja Arzola en rueda de prensa, convocada junto con el dirigente petista Reginaldo Sandoval Flores, para hacer pública la coalición Morena-PT que formalizarán a finales de noviembre, mancuerna en que se asumen como la única alternativa para superar la crisis en que a su decir se encuentra el país.

Cabe recordar que, contra Graciela Andrade García Peláez, quien fuera titular de la Secretaría de Educación (SEE) durante el godoyato, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ha hecho observaciones por supuestas irregularidades en el manejo de 86 millones de pesos destinados al PT para los Cendis entre 2008 y 2009; contrario a los dichos del auditor José Luis López Salgado, la ex funcionaria ha negado que exista una inhabilitación en su contra.

Contra el todavía perredista, Fidel Calderón Torreblanca, la Secoem inició un procedimiento del que dio vista a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por supuesta malversación de 69 millones de pesos cuando fue secretario de gobierno, en 2011. Sobre esto, el ex servidor público se ha dicho objeto de una persecución política, y ha asegurado que no hay nada que acredite malos manejos durante su administración.

A pregunta expresa, Pantoja Arzola defendió tanto a PT como a los de cepa perredista que actualmente promueven la candidatura presidencial del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que es una “persecución de liderazgos”, “una embestida”, dijo, orquestada por los gobiernos federal y estatal para intentar obstaculizar el triunfo de Morena el próximo 1 de julio.

Y aunque aseguró que serán escrupulosos en la validación de perfiles que pretendan ingresar a Morena, y principalmente de quienes quieran ser candidatos, insistió en que tener observaciones de la ASM y procedimientos de la Secoem no es suficiente para desacreditar a ningún ex servidor público en tanto no se conozcan las conclusiones de los procedimientos correspondientes.