Designación de fiscal anticorrupción debe ser un ejercicio plural

MORELIA, Mich., 8 de noviembre de 2017.- En la víspera de las comparecencias de los cinco aspirantes al cargo de fiscal anticorrupción, el diputado Juan Pablo Puebla Arévalo pidió al pleno de la 73 legislatura no caer en la tentación de la cuota partidista o de los intereses que ha generado la corrupción.

Sería lamentable y contradictorio que luego del esfuerzo que se hizo para establecer el Sistema Estatal Anticorrupción, todo un andamiaje jurídico que pasó por varias comisiones y varias leyes, no sea una designación soberana y se nombre un fiscal carnal.

“No es un tema romántico, no es un tema que piense yo que no pueda darse creo, al contrario, que debemos hablar lo de una manera clara, valerosa y sin tapujos y nadie debe a sentirse aludido porque no es contra alguien en particular.

“No se trata de vetar a nadie sino de un ejercicio colectivo y plural, si finalmente los cinco que se registraron son viables para tomar una decisión, pues tomémosla de manera colectiva, que no una decisión motivada por una cuota parlamentaria legislativa o de poder”.

En un posicionamiento que hizo en tribuna, el diputado por el distrito de Zacapu dijo que es deber de los legislador elegir entre quienes cubran el perfil y las expectativas de los diferentes grupos parlamentarios que integran la actual legislatura.

“Es hoy el momento de dejar las cuotas de partido y si no empezamos a hacer los cambios nosotros, entonces ¿quién los va a hacer?”, indicó el legislador del Partido de la Revolución Democrática.