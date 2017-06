Desierta, licitación para realizar auditoría forense

MORELIA, Mich., 21 de junio de 2017.- El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (Capde) declaró desierta la licitación para elegir la empresa que realizará la auditoría forense a la cuenta “Cargos por Aplicar”, por lo que se tendrá que emitir una nueva convocatoria de acuerdo a lo ordenado por el Congreso del Estado, informó la presidenta de la Comisión Inspectora de la auditoría Superior de Michoacán, Yarabi Ávila González.

En esa cuenta se registraron todas las entradas y destino de los créditos contratados con instituciones financieras y con la auditoría forense lo que se pretende es saber en dónde quedaron los 18 mil millones de pesos que se deben, pero las empresas que se interesaron Ernest & Young (EY), y KPMG Cárdenas Dosal S.C., se retiraron.

La legisladora por el distrito de Morelia Noroeste señaló que no fue ninguna sorpresa porque, desde un inicio, hubo muchas irregularidades que tenían que derivar en esto ya que las empresas formales, las que tienen ética y responsabilidad social no se prestan a juegos y simulaciones.

En entrevista, consideró que ahora hay la oportunidad de hacer las cosas bien, sentar un precedente y que se pueda aclarar el destino de la deuda, pero esto tiene que empezar desde l a emisión de una nueva convocatoria por lo que confió en que puedan trabajar coordinadamente ejecutivo y Legislativo.

“Debe quedar claro que no somos enemigos del Ejecutivo sino parte de un mismo equipo, los tres poderes tenemos atribuciones diferentes y coordinados podríamos hacer mucho, pero sin embargo cuando las cosas se quieren hacer a gusto de unas cuantas personas pues no podemos avanzar y ahí vemos los resultados, no hubo comunicación, coordinación ni retroalimentación ni siquiera la toma de opinión.

“El Ejecutivo tiene que volver a emitir convocatoria, yo espero que ahora si podamos trabajar en equipo, es una oportunidad para corregir las cosas; yo seguiré pugnando por el apego a la ley. A veces se piensa que hacemos las cosas porque traemos un conflicto y no, el único es el hecho de no ser transparentes y no rendir cuentas”.