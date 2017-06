Descarta PRI politización de condena a ex alcaldes

MORELIA, Mich., 16 de junio de 2017.- Al afirmar que el tema no debe politizarse, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Víctor Manuel Silva Tejeda, señaló que su partido no se involucrará en el caso de la ex alcaldesa priísta de Huetamo, Dalia Santana Pineda, ya que es competencia del Poder Judicial.

Emanada del PRI, Dalia Santana Pineda fue detenida en agosto de 2014, cuando fueron cumplimentadas en su contra dos órdenes de aprehensión, una por homicidio calificado y otra por extorsión. Inicialmente fue sentenciada a 22 años de privación de la libertad, pero su defensa legal apeló y le fue reducida la penalidad de prisión a 15 años.

“El PRI no se involucra en esas circunstancias porque ella no están en funciones, de modo que los delitos de los que presuntamente se les acusa; es un asunto que se está ventilando en los tribunales; hay que respetar el lindero donde le corresponde a la ley actuar”, dijo Silva Tejeda en entrevista.

Señaló que el PRI no tratará de politizar ningún caso de ningún militante de ningún partido; “no hay posibilidades de que ese tema pueda ser politizado; el PRI no tratará ese ni otro que no sea de su competencia, como un tema político”, expuso.