No descarta Osvaldo Ruiz ser candidato a la alcaldía de Morelia en 2018

MORELIA, Mich., 4 de septiembre de 2017.- La búsqueda de un cargo de elección popular en la contienda electoral de 2018 por parte de Osvaldo Ruiz Ramírez, regidor de Morelia, dependerá de la determinación de la ciudadanía y, especialmente, del partido político al que se encuentra adscrito, Morena.

Tras la presentación de su informe de actividades correspondiente al periodo 2016 a 2017, Ruiz Ramírez no descartó su participación en el proceso electoral, que arrancará en la entidad el próximo 8 de septiembre.

“Si la sociedad considera, pero fundamentalmente Morena, que yo pueda hacer algo, estaré con mucho gusto en lo que me diga Morena”, reiteró el ex militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Aseveró que será en diciembre o enero cuando estará en condiciones de dar a conocer su definición sobre el particular, a fin de que, en caso de que decida contender por un cargo de elección popular, solicite licencia como regidor el 30 de marzo de 2018, fecha límite para que los funcionarios públicos en activo requieran licencia para ser parte de la jornada electoral.

“Lo único que tengo seguro es ser representante de casilla para Morena en 2018; por lo pronto, trabajaré hasta el último día en el municipio como regidor”, expresó Osvaldo Ruiz.

Logros y pendientes

Con el Palacio Municipal como escenario, Ruiz rindió su informe de labores como regidor de la comuna moreliana ante representantes de agrupaciones sociales y colonias capitalinas.

Destacó que entre los logros concretados en el periodo de 2016 a 2017 se encuentran la creación de la Secretaría de Cultura municipal, la implementación del Cabildo Juvenil, la instalación del Consejo de la Crónica, la asignación de más presupuesto para bacheo y atención a colonias.

Entre los tópicos pendientes mencionó 10 puntos de acuerdo, aprobados por el Cabildo, pero no ejecutados, como la creación de la escuela de artes y oficios de Santa María; la aplicación del protocolo de no actuación para la diversidad sexual, no instrumentado por la Dirección de Inspección y Vigilancia; la liberación de recursos, por parte de la Tesorería, para la Misión Cultural en Itzícuaro, así como la asignación de obra, en el programa de inversión anual (PAI), a colonias vulnerables, comunidades y tenencias, no solo al Centro Histórico.

Manifestó que, al momento, su pretensión es “seguir trabajando hasta que tenga que pedir licencia”.