No hay democracia posible sin inserción plena de mujeres en política

MORELIA, Mich., 5 de septiembre de 2017. – Ante la resistencia de los partidos políticos a la aprobación de normas que obligaría a los institutos a la paridad de género en los próximos comicios electorales, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres Fabiola Alanís Sámano dijo que es lamentable la posición asumida por los partidos y que “no hay democracia posible sin la inserción plena de las mujeres en los cargos de elección popular”.

“Hago un llamado a los dirigentes de todos los partidos a que no cierren los ojos a una realidad que llegó para quedarse, que tienen que ver con la paridad, que no cierren los ojos a esto que es un derecho de las mujeres a ser integradas a igualdad de condiciones a candidaturas y los espacios de representación popular…”, comentó Alanís Sámano.

Asimismo, la funcionaria estatal recalcó que es obligación moral, política y ética de todos atender los principios de paridad en el más amplio sentido de la palabra.

En entrevista este martes detalló “Lamento mucho la posición de los partidos políticos en este sentido, lamento que cierren los ojos a una realidad que llego para quedarse. Lamento que no exista esta congruencia necesaria para la integración de las mujeres de todos los partidos políticos independientemente del partido, origen de su afinidad ideológica, de filias y fobias que puedan tener al respecto… No hay democracia posible si las mujeres no están plenamente integradas a la vida pública y en los espacios de tomas de decisiones”.

Al ser cuestionada si existía una resistencia generalizada de la clase política local por atender la violencia contra la mujer en su generalidad, ya que durante la actual legislatura no se ha asignado presupuesto por la Alerta de Violencia de Género y ahora los partidos políticos se resisten a la paridad comentó:

“Garantizar el acceso a la mujer a una vida libre de violencia y garantizar a las mujeres igualdad de condiciones y de desarrollo pasa por muchas etapas, algunas dolorosas, algunas tortuosas y muy difíciles. Parece de repente una carrera de obstáculos que las instituciones sean congruentes, también los partidos políticos y que sean congruentes entre el discurso y la práctica”. Finalizó.