Definidos, 24 enlaces distritales de Priístas Unidos por Michoacán

Morelia, Mich., a 15 de junio del 2017.- La expresión Priistas Unidos por Michoacán ya definió a sus 24 enlaces distritales locales, quienes tomarán protesta formal el próximo día 23 en esta ciudad capital.

Asimismo, algunos de sus integrantes preparan propuestas en la Asamblea Estatal de instituto político a celebrarse el primero de julio venidero.

En una reunión sostenida en un salón al sur de Morelia, la dirigencia de este movimiento político adherido al Revolucionario Institucional acordó, tras propuesta del ex diputado local Constantino Ortiz Tinoco, que buscará establecer enlaces en los 12 distritos electorales federales, al igual como pretende, desde ya, instalarlos en 112 municipios michoacanos.

El ex diputado local Mario Magaña informó de los avances registrados en la conformación de los enlaces en los 24 distritos electorales, quienes fungirán como representantes de Priistas Unidos pro Michoacán y trabajarán en la consolidación del Partido Revolucionario institucional rumbo al proceso electoral del 2018.

Dijo, igualmente, que estarán coadyuvando en los trabajos que en tal sentido realice la dirigencia estatal priista, que preside Víctor Manuel Silva Tejeda.

Según se establece en sus documentos básicos, el objetivo principal de la expresión “Priistas Unidos por Michoacán”, fundada el 21 de marzo del 2014, es el de “lograr consolidar las células priistas en sus localidades, reforzando sus procesos y capacidad orgánica; reconociendo sus definiciones a sus proyectos inherentes; a su estructura territorial como componente del partido y respetando sus determinaciones específicas en los procesos electorales, independientemente de sus diferencias, asociaciones, coaliciones y/o reforzamientos que hagan, lo importante es su posicionamiento para el triunfo indiscutible en las elecciones en el Estado y a nivel Federal”.

A la reunión también se dieron cita algunos de los integrantes de la cúpula de esta expresión política, como el diputado federal Noé Omar Bernandino, el ´presidente municipal de Tlazazalca, Javier Andrade Mata; el líder de la FSTSE en Michoacán, Aurelio Chávez Herrera; el ex diputado local Ramón Maya Morales, el ex secretario de Elecciones del PRI, Felipe de Jesús Domínguez Muñoz; el ex delegado del ISSSTE, Diego Romeo Chávez Hernández; el líder del STIAT, Bertoldo Munguía Villa, y Manuel Medina Bravo.