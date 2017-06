Convoca Silvano a consolidar franja de protección al Lago de Zirahuén

SALVADOR ESCALANTE, Mich., 9 de junio de 2017.- Desde el Gobierno del Estado trabajamos para cuidar las riquezas naturales de Michoacán, por lo que debemos coordinarnos para establecer una franja de protección para el Lago de Zirahuén, manifestó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, quien urgió a salvaguardar dicha cuenca que en los últimos años ha sufrido de degradación.

Señala un comunicado que, al inaugurar la construcción del tramo carretero E.C (autopista Pátzcuaro – Uruapan)- Tarascón, en el municipio de Salvador Escalante, el mandatario estatal consideró como urgente cuidar y reforestar los terrenos con bosque que se ubican alrededor del Lago de Zirahuén, por ello pidió trabajar conjuntamente habitantes y autoridades. “Hay que cuidarlo, es un símbolo nacional, casi no hay lagos como el de Zirahuén, que es un lago profundo”.

El cambio de uso de suelo para producción agrícola es el principal factor de degradación del Lago, ante ello, Silvano Aureoles sostuvo: “es una urgencia protegerlo antes de que lo vayamos a perder”.

En su oportunidad, el presidente municipal de Salvador Escalante, José Jesús Lucas Ángel, coincidió con el Gobernador de Michoacán al calificar como urgente actuar de manera inmediata en el rescate del Lago de Zirahuén, al ser un recurso natural turístico y que trae una gran derrama económica para los habitantes.

Agradeció el apoyo brindado por el Gobernador del Estado, pues se han atendido cada una de las necesidades de este municipio.

Es importante señalar que el tramo carretero se rehabilitó en una longitud de dos kilómetros y tuvo una inversión superior a los 14 millones de pesos, obra que beneficiará de manera directa a mil habitantes de esta comunidad, pues con esta vía se potenciará la actividad agrícola de la región.

Inaugura Gobernador Comedor Escolar y pavimentación del Libramiento Norte en Santa Clara del Cobre

Posteriormente, en Santa Clara del Cobre el Gobernador de Michoacán inauguró el Comedor Escolar en el Jardín de Niños “Jean Piaget”, obra que se suma a cinco comedores habilitados en un mismo número de instituciones educativas; trabajos que tuvieron una inversión de 2 millones 653 mil pesos.

En su mensaje ante los niños y niñas beneficiarias, Aureoles Conejo refrendó su compromiso para que Michoacán cuente con educación de calidad, para lo que afirmó, se trabaja incansablemente en conseguirlo.

Ante el personal educativo, así como padres de familia, el mandatario estatal aprovechó la ocasión para dejar en claro que atenderá cada una de las necesidades de los municipios.

“Tienen Gobernador para rato, no se preocupen, cada vez traigo más ganas de trabajar y sí voy a aportar para trabajar por el país, para poner mi granito de arena, pero por lo pronto estén tranquilos y tranquilas; hay que esperar los tiempos para tomar las mejores decisiones, pero yo no me distraigo, el asunto es cumplir con los compromisos de mi estado que tanto quiero y con su gente, de la que me siento parte de ella”, externó.

En este Jardín de Niños, se comprometió a enviar nueve computadoras, mobiliario y dos profesores que requieren.

Es importante destacar que además del Jardín de Niños “Jean Piaget”, los preescolares “Adolfo López Mateos”, “Ricardo Flores Magón” y “Amalia Solórzano de Cárdenas”; las primarias “Salvador Escalante” y “Vicente Guerrero” se favorecieron con la edificación de Comedores Escolares.

En otro punto, Silvano Aureoles cortó el listón inaugural de la pavimentación del Libramiento Norte, donde se invirtieron 5 millones de pesos por parte del Ayuntamiento.

Estuvieron presentes en esta gira de trabajo, el secretario de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc) y representante del Gobierno del Estado en la región, Ricardo Luna García; el vocal ejecutivo del Cedemun, Carlos Alberto Paredes Correa; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), José Juan Domínguez López; la coordinadora de Atención Ciudadana, Elena Vega Uribe; el presidente municipal de Tingambato, Luis Manuel Maximiliano Villanueva; los diputados, Araceli Saucedo Reyes y José Guadalupe Aguilera Rojas; el encargado del orden de Tarascón, Geoban Castillejo Cortés, así como diversas autoridades estatales y municipales.