Cómputo en Edomex demuestra triunfo de Alfredo del Mazo: PRI

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de junio de 2017.- El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados y representante de ese partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que a unas horas de que termine el computo de los votos en el Estado de México, sólo se ha podido demostrar, dijo, el triunfo del abanderado tricolor, Alfredo del Mazo Maza.

En conferencia de prensa en el INE, donde acudió a responder acusaciones de Morena sobre rebase en los topes de gastos de campaña en la elección del Edomex, Ramírez Marín recordó que este jueves termina el recuento y computo de los votos en la entidad mexiquense, y que éste se ha desarrollado con toda normalidad.

“Está a punto de concluir y, ¿qué arroja ese computo?, que el ganador de la contienda es Alfredo del Mazo, no solamente no se recuperó ningún voto de Morena, no se recuperaron, sino que se confirmaron la cifras y ahora se hace en los paquetes abiertos y recontados”, destacó.

