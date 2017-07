Ciudadanizar política, clave de reivindicación de democracia: diputado

MORELIA, Mich., 30 de junio de 2017.- El diputado federal Omar Noé Bernardino Vargas señaló que el Sistema Estatal Anticorrupción, próximo a consolidarse, debe eficientar los procedimientos de fiscalización para que sean pertinentes, y trascender a la sanción de servidores públicos corruptos; tras afirmar que la clave de la reivindicación de la democracia está en “ciudadanizar la política”, urgió también a la permanente participación de la población.

En entrevista con Quadratín, el legislador priísta cuestionó el desfase en la revisión de las cuentas, ya que en los ayuntamientos la Auditoría Superior de Michoacán audita el primer año cuando ya está en curso el tercer año del ejercicio de gobierno, por lo que señaló que con estas reformas ya se podrá citar a las auditorías competentes o del gobierno del estado para que fiscalicen en el momento.

Ejemplificó que el caso del municipio de Aquila, el metro lineal de drenaje se está facturado en 100 mil pesos, cuando en la mayoría de los casos registra un costo de 10 mil pesos, eso es corrupción; se tienen que fiscalizar todos los recursos que llegan para obra pública.

“El Sistema Estatal Anticorrupción, lejos de armonizarse, debe de fiscalizar centavo por centavo que le llegue del estado a los municipios, actualmente no se hace”.

“Se tiene que fiscalizar no nada más al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Judicial y Legislativo, a todos los servidores que manejan recursos públicos; la ciudadanía ya está cansada, en algunos casos ha sido cínico el esquema de corrupción; y no nada más es necesario fiscalizar sino también sancionar”, subrayó.

En este contexto, señaló que ciudadanía es apática porque todos los partidos políticos vienen arrastrando una crisis histórica, y no se han puesto a la vanguardia de los ciudadanos; en este sentido, señaló que el fortalecimiento dela democracia se debe de dar en este sistema de partidos.

“Ciudadanizar la política es la clave. Los partidos tienen que postular a mujeres y hombres que den resultados, y que no tengan cola que les pisen, que manejen con eficiencia y transparencia los recursos del pueblo, y que no caigan en la corrupción, porque si no, vamos a volver a lo mismo, que la ciudadanía está enfadada”, dijo.

Bernardino Vargas hizo énfasis en que la democracia no nada más es ola elección en la urna, sino la permanente participación ciudadana en temas torales de su comunidad, de su municipio y de su estado.