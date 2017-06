Autoridades no brindan capacitaciones a trabajadores de gobierno: STASPE

MORELIA, Mich., 22 de Junio de 2017.- Aunque a la autoridad estatal le corresponde ofrecer capacitación a sus trabajadores de las diversas dependencias que conforman el Ejecutivo de Michoacán, éstas no se realizan por la falta de recursos, explicó el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreyra Piñón.

Entrevistado en el marco de la conferencia: Procuración de Fondos Privados y Públicos, Procedentes de las Fundaciones Privadas Norteamericanas y de los Órganos del Estado, Ferreyra Piñón explicó que el gremio que encabeza ha solicitado a las autoridades los cursos de actualización, sin embargo, no se les han brindado debido a la falta de recursos.

Ferreyra Piñón detalló, “se nos dan los cursos de los instructores que tiene la Dirección de Capacitación”, y añadió, “estas capacitaciones especializadas en el gobierno del estado nunca se han dado, o se han dado en contadas ocasiones, sobre todo en la Secretaría de Finanzas, que bueno, ahí tienen que estar capacitados sobre todo por cuestiones de presentar cuentas a la federación, pero en la mayoría de las dependencias no tenemos actualización”.

Explicó que en casos en los que no se les han otorgado las capacitaciones, y hay nuevos ordenamientos legislativos, aplican las técnicas anteriores que pueden ir en contra de las nuevas reglas.

“Afecta porque si tu no estas actualizado en legislaciones de todo tipo, pues obviamente cuando haces tú alguna gestión o vas a apoyar a los campesinos, pues no tenemos las técnicas, y estamos aplicando técnicas que muchas ocasiones en muchas partes no se aplican y eso va en deterioro de la propia ciudadanía”, mencionó.

Insistió en que es atribución de las autoridades brindar las capacitaciones, aunque expresó que “le han dado prioridad a otras cosas que a la capacitación”.