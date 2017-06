Aspira Ivonne Ortega a ser la primera Presidenta de México

MORELIA, Mich., 15 de junio de 2017.- Como parte de su gira en Michoacán, la diputada con licencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ivonne Ortega Pacheco se reunió con los cuadros femeniles en la entidad para compartir experiencias y así empoderar a las mujeres del Tricolor.

Entre aplausos y júbilo recibieron a la Yucateca, quién mediante un emotivo discurso, en el que recordó sus humildes orígenes, alentó a las mujeres priístas a moverse en pro de su comunidad, a no quedarse como meras observadoras y a entrar en acción.

“A los 12 años me vi obligada a dejar mis estudios, pues mis padres no podían pagármelos, a esa tierna edad me vi obligada a madurar; y allí estaba yo, una persona nacida en Dzemul, Yucatán, una comunidad pobre, de una familia pobre, sin estudios, y aparte mujer.

“Fue a esa edad que me di cuenta de que estaba destinada a fracasar, sin embargo, fue a esa edad en la que también me di cuenta que no podía perdonarme a mí misma si fracasaba, así que con arduo esfuerzo durante años llegué a ser la primera gobernadora mujer de Yucatán”, recordó la también ex diputada federal, rodeada de mujeres con expresión de asombro.

Y es que, dijo, no hay nadie que pueda pararte cuando te propones con todas tus fuerzas a realizar algo, ni la adversidad ni las circunstancias; y en ese mismo contexto, la también ex senadora refrendó su compromiso con los michoacanos de hacer todo lo que esté a su alcance para que en 2018 no solo sea la primer mujer priísta que aparezca en las boletas electorales; sino también, la primera Presidenta de México.

Cabe señalar que Ortega Pacheco ha sido presidenta municipal de Dzemul, diputada local, diputada federal, senadora de la república y gobernadora, por lo que consideró, está más que preparada para tomar las riendas del país; “Si la gente va a votar por mí, es porque la gente cree que tengo la capacidad y la experiencia para gobernar”.

“Los mexicanos estamos hartos de los políticos que no tienen presentes las condiciones de la ciudadanía, lo sé porque yo vengo de ahí, de la gente, y estoy convencida de que juntos podremos tener por fin el México que queremos”, finalizó la también ex secretaria general del PRI.