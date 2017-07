Acusa PRD agudo viacrucis de migrantes centroamericanos

OAXTEPEC, Morelos, 2 de julio de 2017.- La severa crisis que padece la región de Centroamérica, provoca que unos 350 mil centroamericanos se vean obligados a iniciar la hazaña para atravesar México y poder ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, con los riesgos y peligros que ello conlleva, informó Hiram Moreno, secretario de Relaciones Internacionales del CEN del PRD.

Frente a este panorama, el perredista urgió a los gobiernos de la región a generar una agenda de movilidad que garantice el tránsito e impida el atropello de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos.

En este sentido, Hiram Moreno se pronunció por no criminalizar al migrante centroamericano, ya que con ello se estaría dando razón a la política del presidente norteamericano, Donald Trump, quien bajo ese argumento hizo la intentona de construir un muro que impidiese el ingreso ilegal de migrantes, tanto mexicanos, como centroamericanos y asiáticos, que buscan la ruta de acceso desde Reynosa, Tamaulipas; hasta Tijuana, pese a los peligros que ello implica, “son ciudadanos que no tienen oportunidades en su país y que arriesgan su vida por mejora su estatus económico y el de sus familias, no todos son delincuentes”, enfatizó.

Es de destacar que el flujo migratorio centroamericano se enfrenta en primer lugar a una deficiente política exterior mexicana que concluye con un maltrato sistemático e inhumano por parte del Instituto Nacional de Migración, cuyas vejaciones han sido documentadas de forma sistemática.

A ello se suma la travesía que tienen que hacer en la Bestia, ruta férrea que parte del Sureste mexicano con la frontera a Estados Unidos y donde en muchas ocasiones el Centro americano es víctima de explotación y vejación por parte de autoridades mexicanas y grupos delictivos.

El sello más distintivo de ello es la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde más de 70 migrantes centroamericanos fueron ejecutados sin razón alguna, por el entonces tenebroso y mortífero cártel de Los Zetas en una finca abandonada.