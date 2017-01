Acuerdo, insuficiente para corregir el daño a los mexicanos: Marko

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de enero de 2017.- El Acuerdo que dio a conocer el Gobierno Federal para contener los efectos del gasolinazo es insuficiente y no corrige el daño causado a la economía las familias mexicanas, afirmó el diputado el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.

Señala un comunicado que las medidas anunciadas este lunes son más bien paliativos que no resuelven el problema de fondo y mucho menos el descontento generalizado en todo el país, porque no corrigen la política económica, ni corrigen la Tóxica Reforma Fiscal que ha reducido la capacidad adquisitiva de los mexicanos, ha quitado competitividad y limitado el crecimiento económico del país, por lo tanto no incide en la profundidad de la crisis desatada por el gobierno, por más que se ufanen en decir que la difícil situación es por causas externas, indicó.

“El Partido Acción Nacional es un partido solidario para lograr la estabilidad y el crecimiento económico de México y ha acompañado a este gobierno en decisiones difíciles, pero hoy no es nuestra responsabilidad la poca eficacia de sus actos en la ejecución del gasto”, destacó el líder de los diputados panistas.

Señaló que la desesperación en la que se encuentra este gobierno, por llenar los espacios del discurso y la acción es de tal magnitud que olvida que en todo momento está obligado a mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, por lo tanto, por qué tendría que anunciarlo con tanta novedad y más cuando no ha entregado resultados concretos a más de nueve días del aumento a los combustibles.

Aseguró que con este acuerdo, que es más bien un catálogo de buenas intenciones, el gobierno ofrece garantizar un superávit primario, cuando es por todos sabido que se ha caracterizado por gastar más de lo que se le autoriza y ha crecido la deuda pública, la cual ya es muy cercana al 50 por ciento del Producto Interno Bruto.

“Advertimos también que este gobierno está enfocando erróneamente el fondo del problema por el que atraviesa la economía del país, por ello, seguiremos adelante con nuestra estrategia de instalar módulos de información para recoger el sentir de los ciudadanos sobre los efectos del gasolinazo”, indicó.

Para los diputados del PAN, el aumento en el precio de la gasolina se debe a la tóxica Reforma Fiscal, que impone cargas tributarias injustas para compensar las ineficiencias de los funcionarios, por ello hicieron un llamado a que el PRI-Gobierno acepte que fue un error.

“Nos sumamos a la indignación de los mexicanos, quienes están iniciando el año con aumentos en las tarifas de la gasolina, con la liberalización de los precios del gas LP y más aún, nos mantenemos firmes en nuestra propósito de seguir adelante para recoger las firmas de los ciudadanos y reducir en 50 por ciento el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) en los combustibles”, finalizó.