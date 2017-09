No a la ingobernabilidad y parálisis legislativa: Roberto Andrade

ZACAPU, Mich., 1 de septiembre de 2017.- Las disputas ideológicas y políticas deben dirimirse en la arena pública, de cara a la Nación, no en instituciones que pongan en riesgo la gobernabilidad y la sana convivencia, alertó este viernes el financiero Roberto Andrade Fernández.

Entrevistado aquí, en el marco del segundo Informe del diputado Juan Pablo Puebla, el también ex alcalde de Tocumbo sentenció:

“El país se alista para concurrir por primera vez en la historia a una contienda electoral múltiple, y nadie tiene derecho a anteponer sus intereses a los de la colectividad”.

Interrogado sobre las disputas entre PRI, PAN y PRD que tienen en crisis al Congreso de la Unión, el ex servidor público estatal y legislativo dijo que en tiempos de tensión es cuando más se requiere del quehacer político y de los acuerdos apegados a la legalidad.

“A nadie beneficia que haya parálisis legislativa ni ingobernabilidad. Aún en los escenarios más complicados deben prevalecer el diálogo y las deliberaciones de altura, para no poner en mayor riesgo el escenario nacional”, proclamó.

Roberto Andrade, quien además figura como puntero de Morena en los ensayos para la candidatura a diputado por el distrito nueve con cabecera en Los Reyes, felicitó al diputado Juan Pablo Puebla por la rendición de cuentas puntual y documentada que brindó a sus representados, asignatura que muchos olvidan cuando alcanzan el poder sin vocación de servicio.