Uso de razón/Pablo Hiriart

USO DE RAZÓN

Meade, cero negativos

Pablo Hiriart

Resulta insólito que un político con amplia presencia en medios de comunicación, tenga cero negativos en tres meses de noticias y opiniones.

Y más sorprendente aún que ese político sea del PRI.

Ahí está el candidato: es Meade.

De ninguna manera afirmo que necesariamente sea el mejor. Es lo que dice la información y la opinión. Meade, cero negativos, a pesar de su priismo (no militante, pero priismo al fin).

Todavía hay quienes creen que los presidentes eligen de acuerdo con su ánimo personal al candidato a sucederlo.

No es así, toman en cuenta factores objetivos que van más allá de sus simpatías íntimas: el que puede ganar y le va a dar continuidad a lo esencial del proyecto.

El estudio ARMA, elaborado cada trimestre por la empresa Central de Inteligencia Política (CIP) para El Financiero, procesa noticias y opiniones de 35 diarios, 35 canales de televisión y 30 emisoras de radio a nivel nacional que mencionan a las figuras presidenciables para las elecciones del próximo año.

Algo tiene Meade que no provoca rechazo y concita una gran atención mediática.

En estos tiempos en que el sello PRI ocasiona una fuerte reacción negativa, encontrar a un miembro del gabinete, precandidato presidencial de ese partido, que sólo genere opiniones y noticias positivas o neutras, es un garbanzo de a libra.

¿Va a dejar ir el presidente Peña un precandidato así? Creo que no.

Aunque siempre hay espacio para la duda u otro tipo de consideraciones, el candidato del PRI parece ser el secretario de Hacienda.

Nadie habla mal de él, y no es por tener una baja atención de parte de los medios, sino todo lo contrario. De la cuadra priista, es el que más menciones tiene.

Por otra parte el estudio ARMA es excelente, pues echa por tierra el argumento de que los medios de comunicación tradicionales ya no tienen influencia. Falso, claro que la tienen, en política por lo menos.

Los cinco políticos con mayor cobertura en radio, prensa y televisión en el estudio ARMA son, en este orden: López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Miguel Ángel Mancera y Margarita Zavala.

No cabe duda que si no se concretara el Frente, los candidatos presidenciales serian AMLO por Morena, Anaya por el PAN, Meade por el PRI, Mancera por el PRD y Margarita como independiente.

Las redes sociales toman como fuente para opiniones y debates lo que viene en medios tradicionales, con contadísimas excepciones.

Y si hilamos más fino veremos que mucho de lo que se genera en radio y televisión por las mañanas, tiene como fuente original lo publicado en los injustamente maltratados y equivocadamente desahuciados diarios impresos.

El tema da para mucho, pero no nos desviemos del objetivo de esta columna. De acuerdo con lo publicado en un centenar de medios en todo el país, Meade será el candidato presidencial del PRI, porque no provoca rechazo, sino al contrario, genera simpatías o neutralidad.

Y de los priistas, el segundo con mayor cobertura mediática y menos negativos (9 por ciento), es el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.

Ahí está, probablemente, el coordinador de campaña de Meade. O candidato presidencial si un escándalo o un imponderable le quita la candidatura al titular de Hacienda.

Buena noticia para los priistas: uno de los suyos tiene cero negativos en la información y en la opinión. En estos tiempos, no es poca cosa.

Faltan pocos días para confirmar que Meade será el candidato presidencial del PRI.