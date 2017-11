Teléfono rojo/José Ureña

TELEFONO ROJO20171105

2017-11-05

Nada con Monreal: El Peje opta por Claudia y sus hijos

Se instala la democracia en Morena, pero es… ¡familiar!

El SNTE se la juega: elecciones libres en la Sección 40

Ricardo Monreal decidirá si recapacita.

Pero si acude a su cita con Andrés Manuel López no escuchará buenas noticias.

Aquí hemos proporcionado los adelantos.

Con semanas de antelación informamos la decisión de él y de su hijo, el ubicuo Andrés Manuel López Beltrán Andy, de desplazar al zacatecano de la candidatura en la Ciudad de México.

La seleccionada, anunciamos entonces y se confirmó después, sería Claudia Sheinbaum.

La delegada en Tlalpan fue colocada en el primer lugar de las preferencias, seguida por Martí Batres -otro de los favoritos del tabasqueño- y en un polémico tercer o cuarto lugar al nivel de Mario Delgado.

De esta decisión se pueden sustraer dos lecciones:

La primera repercute en la capital porque no habrá cambio: Sheinbaum anda en campaña en su calidad de coordinadora para no ser sancionada por ningún órgano electoral por actos anticipados de campaña.

Y más adelante será la candidata.

Si alguien lo duda, escuche al propio López en La Yesca, Nayarit:

“Yo admiro a Claudia Sheinbaum, para que quede claro. Desde luego hay quienes no la ven con buenos ojos, pero también se debe garantizar el derecho a disentir. Una cosa es que no les guste Claudia y otra que no sea nuestra representante. Ella va a ser la coordinadora de Morena en la Ciudad de México”.

Y más:

“Claudia es excelente, en todos los campos -hasta para ocultar cuentas del Segundo Piso, digo yo-. Le tengo toda la confianza a Claudia Sheinbaum”.

MORENA TIENE DEMOCRACIA… ¡FAMILIAR!

–Andrés ya está democratizando a Morena -me dijo con emoción un miembro de su staff.

-No se nota hacia afuera -le contesté.

-Tu no, pero nosotros sí: las decisiones ya no las toma solo; consulta a sus hijos.

-¡Ah, bueno! Es democracia familiar -nos reímos.

Y sí.

Sus vástagos toman decisiones fundamentales, al grado de haber encomendado la designación en la Ciudad de México a Andrés Manuel López Beltrán, el Andy a con quien buscan congraciarse todos los morenistas.

Pero también opera José Ramón y lo acompaña en muchas giras para opinar el menor de los tres mayores, Gonzalo Alfonso López Beltrán.

Andy, dicen sus colaboradores, está predestinado a encabezar Morena gane o pierda la Presidencia de la República.

Si es de su propiedad, él sabrá qué hace con el partido, pero Ricardo Monreal ya tiene prefigurado el duturo: ser un eterno segundón porque, según López, el cuadro más destacado de Morena es Sheinbaum.

ELECCIONES EN LA VIOLENTA SECCIÓN 40

1.- Gran parte de la suerte educativa en Chiapas se juega en una elección.

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, autorizó la convocatoria para elegir planilla en la Sección 40, con sede en Chiapas.

Paso democrático pero arriesgado, pues antes la Sección 7 fue a votaciones y triunfó la Coordinadora.

La 40 es conocida por la violencia de varios de sus integrantes, quienes raparon en plaza pública a los maestros responsables porque acudían a dar clases en contra de su designio, razón por la cual el gobierno de Manuel Velasco les abrió procesos.

2.- Otro llamado en defensa de la libertad de expresión:

La Fundación Fernando Mora Gómez recopiló información y contabiliza 112 asesinatos de periodistas en 17 años y “casi ninguno de ellos se ha esclarecido”, lamenta su presidente Fernando Mora Guillén.

Y 3.- el gobernador Quirino Ordaz regresó a Sinaloa de su viaje por Japón con buenas noticias: la empresa Sumitomo ampliará sus plantas en Los Moches y Guasave con inversión de 15 millones de dólares.

Así llegará a seis mil empleos.