Santiago y El Rufo/Santiago Heyser Beltrán

Sin gasolina

Uruapan, Michoacán, 27 de diciembre del 2016

Sin gasolina, el temor de quedarte a medio camino en carretera con la familia sabiendo que hay irresponsables que no advirtieron y ladrones que especulan, pasamos el fin de semana navideño bajo el gobierno de EPN.

R- Guau, mi Santias, la pasaste mal…

S- No solo la pasé mal, mi Rufo, la pasé de la fregada y con la impotencia de no poder mentarle la madre en su cara a EPN, a los priístas que solapan uno de los gobiernos más ineptos, entreguistas y corruptos de nuestra historia y a los congresistas de todos los colores que rayando en traidores a las República aprobaron la Reforma Energética.

Pero vayamos un paso atrás, mi Rufo, no olvidemos al chaparrito cobarde y mentiroso de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, no solo prometió construir refinerías para lograr la autosuficiencia en la producción de gasolinas, sino también generar trabajos y ver que la riqueza nacional, aunque fuera en una pequeña parte se quedara en México, al tiempo que reforzábamos la soberanía nacional al tener el control de extracción, procesamiento y distribución de energéticos en manos nacionales, sino que se rajó y después del show y faramalla de hacer concursos para construir refinerías, viendo como impunemente gobernadores de diferentes colores, incluido el de Guanajuato, ¿verdad Oliva?, se agandayaban tierras compradas con sobreprecio a través de intermediarios que constituían empresas que nacían de la nada y se volvían intermediarias para, con información “privilegiada” comprar barato al campesino y vender caro al gobierno, simplemente guardo mutis, calló boca y dejó pasar la corrupción y el tiempo para no irritar a los gringos interesados en convertir a América de Norte, a través del comando militar “NorthCom” que comanda un general gringo y pone bajo su autoridad a generales mexicanos y canadienses, en una súper colonia que les dé el control geoestratégico de los energéticos del Golfo de México, de la plataforma continental americana y del océano Atlántico, al tiempo que impulsan gobernantes títeres ¿verdad Chente, verdad Felipe, verdad Enrique? y gobiernos de pacotilla en Latinoamérica que se venden por cacahuates mientras entregan las riquezas nacionales y el control energético en detrimento de las autonomías y soberanías. Yo creo que hasta para los, en mi opinión pendejos, corruptos y traidores presidentes nacionales de partidos que se vendieron con el Pacto por México, cito; Jesús Zambrano (PRD), Gustavo Madero (PAN) y Cristina Díaz (Presidenta interina del PRI en aquellos aciagos días), más los corifeos del Verde y los aplaudidores de los mini partidos que están a la espera de migajas que caen de la mesa del poder, estaba claro que estratégicamente dejar a la inversión extranjera y bajo el control del capital nacional y extranjero nuestros energéticos, el usufructo de agua y la expropiación de tierras a legítimos propietarios en beneficio de inversionistas, fue y es una decisión aberrante en contra del interés nacional… ¡Y les valió madres!

Pero decía que en un acto de cobardía que exhibió la dependencia de nuestro gobierno de intereses extranjeros, Felipe se retractó y dejó la mesa puesta para que, en mi opinión, su elegido (traicionando a su partido el PAN) Enrique Peña Nieto, con la complicidad de un Congreso a modo y de bajo precio, salvo honrosas excepciones, más el aval de la clase política y empresarial y un ejército sumiso que comodinamente aceptó no ser garante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el mando de un General aplaudidor, se modificara la Constitución echando para abajo la histórica expropiación petrolera del General, ese sí nacionalista, Lázaro Cárdenas del Rio.

R- ¡Guau!, vaya que estas, como diría Catón, encarabonado, mi Santias.

S- ¿Y como no lo voy a estar mi Rufo?, si México, un país con impresionantes recursos, incluidos los energéticos, hoy carece de gasolina en sus carreteras por culpa de unos ladrones vende patrias y sus compinches corruptos que esperan con ansias el 2017 para llenarse los bolsillo “liberando precios de energéticos”, ante la mirada impasible de un pueblo cobarde, desorganizado, ignorante y apático… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Santiago Heyser Beltrán

Escritor y soñador