Santiago y el Rufo/Santiago Heyser Beltrán

Me encuentro en twitter la mención de Miguel Márquez Márquez como presidenciable, más el destape que realiza Chente Fox animando al gobernador mejor calificado de México a intentarlo.

R- Guau, mi Santias, ¿y tú qué piensas?

S- Creo que la candidatura de Miguel, más conocido como MMM, en el PAN vendría a refrescar la elección interna azul y a ponerle un poco de seriedad al proceso para recuperar prestigio, reforzando el intento de Juan Carlos Romero Hicks que de plano, ante los desfiguros del Niño Azul, Ricardo Anaya, las ambiciones inconfesables de Rafa Moreno Valle y sus “Huachicoleros” apoyos y los intentos de Margarita por justificar su falta de experiencia con popularidad, criterio que posicionaría de inmediato a Julión Álvarez como candidato azul, hizo necesaria su participación para poner orden y tener un verdadero proceso de selección de candidato para que sea el mejor el que represente a su militancia y los valores fundacionales de Acción Nacional.

R- Grrr, no me avientes rollo mareador, mi Santias, simplemente dime lo que crees respecto a la posibilidad de que MMM sea candidato.

S- Pues lo que creo y ya lo dije, a ver si ahora lo entiendes, perro: es que la competencia azul debería ser entre Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez Márquez y que gane el mejor. Para el mentiroso y abusivo Ricardo Anaya una trompetilla, para Rafa Moreno Valle un recordatorio familiar y para Margarita mi respeto, pero no mi voto; durante un tiempo la vi como una posibilidad real de dotar de decencia a la presidencia de México, pero la hiperactividad del chaparrito peloncito de lentes (Manuel Espino –dixit-) y el apoyo de Margarita al impresentable expriísta y gordillista, Miguel Ángel Yunes (de nada dudosa reputación), la quitaron de mis preferencias. Nada más de imaginar a Felipe en el DIF repartiendo despensas, de vocero de los gringos y del PRI peleando con AMLO y declarando pendejadas todo el día, y al gordillista Yunes en la Secretaría de Hacienda o en el IMSS metiendo uña y colocando a la familia en puestos claves de la administración federal y siento vómitos y mareos.

R- Guarf, guarf, guarf. Yo también me fui con la finta de que Margarita podría hacer un buen gobierno cubriendo sus deficiencias y falta de experiencia con un buen equipo de colaboradores, pero viendo el activismo de Felipe y la relación con Yunes, no puedo dejar de imaginar un gobierno de cuotas y cuates, nada más que azul. El verdadero cambio tiene que venir de otros grupos ajenos a los compromisos de Felipe con los gringos y de la corrupción que arrastra Yunes, eso pone a Miguel Márquez Márquez y a Romero Hicks en el escenario ideal.

S- Y ya encarrerado el ratón, mi Rufo, ¿a quién ves como candidato priista?

R- Grrr. Pues ahí yo paso, mi Santias; soy de los que están a favor de la campaña de No+PRI y no porque sean los únicos ratas y tranzas, que de eso hay en todos los partidos políticos, simplemente por mandar un mensaje contundente de que los mexicanos estamos hartos, no solo de las raterías prohijadas y encubiertas desde Los Pinos, sino del cinismo y desvergüenza de pavonearse sin recato después de desfalcar a la República y a sus instituciones y de corromper inmisericordemente el intento fallido por construir una democracia.

S- ¿Te pregunto de los amarillos?, mi Rufo.

R- Guau, ¿pues qué te parece Josefina Vázquez Mota?, con eso de que ahora el PAN la renta para perder elecciones… Como candidata amarilla recibiría el apoyo que imploró en EdoMex y el PRD no tendría el desprestigio que le traerían Silvano o Graco, los querubines de la Barrales. Y antes de que me preguntes te digo, una alianza PAN-PRD es contra natura y prostituye a los azules, los amarillos ya lo están recibiendo migajas del no perredista Miguel Mancera.

S- ¿Ves viable a algún candidato independiente, mi Rufo?

R- Guauuu, solo Carlos Slim, los demás no tienen estructura para gobernar; no así para presidencias municipales, en donde sería bueno un cambio a gobernantes independientes para que la ciudadanía de verdad sea representada en las ciudades y municipios, donde se vive y trabaja.

S- Así como lo platicamos, perro, dado que Morena está diseñada para perder y lucrar, el PRI debe desaparecer y los amarillos + rémoras que les acompañan no pintan, la presidencia para el 2018 se debe definir en las elecciones internas azules, a menos de que equivoquen el candidato… ¡Así de sencillo!