Reflexiones de Ugo Rozzi/Santiago Heyser Beltrán

Celaya Guanajuato, diciembre del 2016

Ugo es un buen amigo a quien estimo y respeto por su ingenio, sentido del humor e inteligencia.

R- Guauuu, mi Santias, nada como tener amigos inteligentes y simpáticos, son una bendición que enriquecen la vida de quienes les conocen.

S- Así es, perro. Pues fíjate que el buenazo de Ugo tuvo la gentileza de contestar y comentar mi artículo del fin de semana, en donde hablo de la simulación de todos los partidos para combatir la corrupción dentro de sus filas; uno porque son cómplices y podrían ser señalados si declaran las “ratas”, otros porque confunden lealtad con complicidad y se sienten leales encubriendo a los corruptos de su partido, cuando simplemente son cómplices y los más porque prefieren aliarse y tener el apoyo del corrupto, que en la mayoría de los casos tiene una base o grupo político que se beneficio de sus corruptelas y le sigue.

R- Grrr, añadiría yo que hay otros que les solapan y protegen simplemente porque son culturalmente corruptos (EPN –dixit-), pues no tienen el interés de investigar o conocer de las trapacerías de sus correligionarios, ya que en su momento podrán actuar de igual manera si les conviene; es como si estuvieran haciendo “cola” dentro del partido, esperando un “hueso” para tener la oportunidad de robar.

S- Así lo veo, mi Rufo, por ello, dado lo propositivo de la respuesta de Ugo, respetuosamente la comparto con nuestros lectores:

Estimado Santiago:

Esto (la corrupción) es multifactorial, pero creo que el principal problema de todo esto es la falta de educación (valores principios, buenos modales, etc.), cultura, de lectura y de conocimiento en general por parte de los ciudadanos, tal como comentas en tu texto ahora y siempre se ha llevado un sistema educativo en los colegios, ya sean privados o públicos donde te enseñan a ser empleado, te enseñan a servir, a memorizar, a no utilizar el criterio, regularmente las lecturas recomendadas en todos los grados son anacrónicas y eso hace que se vuelva aburrido y no se consiga que los estudiantes se enamoren de esta maravillosa aventura (que es aprender). Bueno, para muestra un botón, tenemos a un imbécil pusilánime que nos gobierna y no sabe leer y el encargado de la educación dice “le” (en lugar de “lee”). La lectura es básica, te adentra en otros mundos, te lleva a conocer, te sirve para ejercitar el cerebro y trae muchos beneficios adicionales que ya sabemos.

Ahora bien me refería yo a que diversos factores actúan en nuestra actual situación ya que también tenemos algunos de nuestros gobernantes que si leen y que se preparan, ya sea aquí o en el extranjero, y resulta que aquí funciona al revés, aprovechando esos conocimientos manipulan todo a su favor para obtener beneficios propios. Es increíble e inadmisible ver a toda esta bola de sátrapas con o sin conocimientos que están tan nulos de conciencia, de civismo, de ética y que a diario cometen tanta tropelía valiéndoles madre todo con tal de robar para poder mantenerse en el círculo de poder, y como lo mencionas, los ciudadanos nada más no hacemos absolutamente nada; excepto poner en las redes comentarios y reclamos, pero de ahí no pasa, creo que podríamos escribir páginas y páginas acerca de todo esto que está ocurriendo pero creo que el único remedio que queda para salir adelante es educar a las nuevas generaciones y cuando menos inculcarles el hábito de la lectura para que se enteren de que existen muchas otras formas de ver y hacer las cosas en la vida, el grave problema es que las generaciones de adultos con hijos, crecieron bajo ese régimen y costumbres mejicanas tan implantadas hasta en nuestros genes, que veo muy difícil que pueda ocurrir algo verdaderamente extraordinario para que esto cambie. Creo que de alguna manera las redes y el internet, viéndoles el lado positivo, pueden servir para hacer algunas cosas que sirvan, pero regreso a lo mismo, la gente no lee, la gente no tiene mucha cultura y se vuelve esto un problema ya que será muy difícil que puedan filtrar toda esta información que reciben a diario a través de las nuevas tecnologías y los medios. Tomando tu recomendación me dispongo a disfrutar de nuestros manjares navideños y espero que algo ocurra y este país pueda mejorar de alguna manera pero la verdad, como decimos aquí, lo veo en chino. Saludos.

S- De nuevo las gracias a Ugo Rozzi, y sí, la única solución está en que despertemos los ciudadanos exigiendo un modelo educativo que despierte conciencia y nos enseñe a razonar para así organizarnos y quitar del poder a quienes simplemente son ladrones con disfraz de político,… mientras construimos un México con futuro y una visión nacionalista… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.