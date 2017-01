Mi crónica/Juan Ramón Negrete Jiménez

Los 30 de Indira COLIMA, Col., 16 de enero de 2017.-Este fin de semana la ex presidenta municipal de Cuauhtémoc Indira Vizcaíno Silva festejó su 30… no tan promocionados como los XV de Rubí, pero sí rodeada de sus familiares y amigos, que disfrutaron de una buena tarde.

Indira Vizcaíno, actual Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, reunió políticos del estado y de la vecina entidad de Michoacán, donde para acompañar a Indira, realizó el viaje de manera ex profeso el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Cornejo, acompañado del Secretario de Seguridad Pública. También vino a la celebración el Presidente de la Septuagésima Tercera (LXXIII) Legislatura, el diputado Pascual Sigala Páez, quienes estuvieron acompañados por el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Luis Reyes Silva. También asistió el presidente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, Rogelio Rueda Sánchez, quien estuvo compartiendo mesa con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

A los 30 de Indira, la homenajeada bromeaba con los comunicadores que fuimos invitados que a partir de este año no volver a cumplir, pues acaba de ingresar a los etapa de los “tas”, (treintas, cuarentas, etc). No hubo mensajes, ni discursos de ninguno de los presentes, todos disfrutaban el momento que era ambientado por el grupo musical Melody, grupo versátil que dirige Miguel Ángel Díaz Dueñas.

