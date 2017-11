Mega marcha ¿qué tan justa y constitucional es?/Eusebio Pacheco

Mega marcha en Morelia, ¿qué tan justas y constitucional son?

Las marchas masivas volvieron a la capital del Estado de Michoacán, y nuevamente lo hicieron en grande, ya que por algunas horas la mayoría de las principales calles de Morelia, incluyendo las 4 salidas principales se encontraron cerradas debido al ya conocido tema de falta de pagos del Gobierno Estatal.

Con esto vuelve a relucir el tema de la regularización de las marchas, si se deberían regularizar y hacer que las manifestaciones afectaran menos a terceros o si los manifestantes cuentan con el pleno derecho de hacerlo sin importar las consecuencias.

Se vuelve un tema complejo ya que por el lado del trabajador es necesario que estos expresen sus inconformidades y sobre todo adeudos, y una excelente manera de hacerlo es a través de la toma de las principales avenidas de la cuidad, toma del Congreso del Estado, o de alguna dependencia de gobierno, en el especial la Secretaria de Finanzas. No se puede permitir que el gobierno estatal evada el pago de salarios y prestaciones de personas que trabajan para brindar educación o para sacar adelante los compromisos del estado.

Por otro lado, si se analizan a detalle todo el personal que labora en las dependencias de gobierno, podremos darnos cuenta que en existe un importante número de empleados sindicalizados y no sindicalizados que no cumplen la función para la que son contratados, o que simplemente hay muy poco trabajo para tantas personas. Es sabido que existen personas que heredaron plazas y están trabajando en alguna dependencia de gobierno sin tener ningún tipo de experiencia en el tema creando así un enramado de burocracia que no permite que el desarrollo económico del estado llegue a los objetivos.

También se encuentra el tema de los maestros, algunos de los cuales faltan a clases, o no tienen la preparación necesaria para brindar a los estudiantes el conocimiento necesario para que se puedan volver profesionistas competitivos a ningún nivel, sin embargo existen profesores comprometidos que se preocupan por su profesión ya que conocen la gran responsabilidad que tienen en sus hombros.

Es así un tema complicado, es verdad que las tomas dañan la economía de la ciudad y del Estado, pero también los trabadores se encuentran en pleno derecho de hacerlas por lo que se debería comenzar con mejores métodos de asignación de plazas, en los cuales se hagan exámenes para que todos los que tengan un trabajo pagado a través de los impuestos de las personas sean por merecimiento y capacidad.