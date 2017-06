Gobierno espía/Eusebio Pacheco Castro

#GobiernoEspia ha sido uno de los hashtag más usados durante la semana pasada y esto por la información que sacó el New York Times acerca del famoso programa Pegasus que supuestamente ha sido utilizado contra enemigos del estado. Estos enemigos del estado contra quienes se ha utilizado o se ha tratado de utilizar son periodistas y/o activistas relacionados con temas que han dañado la imagen del Gobierno, ya que son temas como Tanhuato, los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Casa Blanca, la ley 3 de 3 y el sistema anticorrupción, y algunos más.

Esta situación pone al gobierno de Enrique Peña Nieto en una situación complicada, ya que el programa fue ciertamente adquirido por el Gobierno y se encuentra instalado en algunas oficinas, donde puede ser utilizado por órdenes de un juez en contra de personas que estén atentando contra la seguridad del país, a las cuales no calificarían muchas de las personas con las que ha sido utilizado. Si bien el software en uno muy avanzado y en el cual no se puede, o eso explican los mismos creadores del programa, saber el origen del espía, solo se puede saber si fue o no usado Pegasus en un teléfono celular, este programa es vendido a gobiernos de distintos países siendo México uno de ellos.

El Gobierno de Mexico ha tomado postura frente a esta situación, en la cual se invita a quienes han sido víctimas de esto a poner denuncia ante la PGR y al mismo tiempo advierte que podrán ser investigados las personas que han culpado al gobierno sin tener ningún prueba de ello. Tener pruebas de quien fue el que investigaba los teléfonos celulares de los activistas y periodistas será una tarea difícil y más bien imposible, tanto para los acusados, como para el Gobierno, dejando así una situación compleja, ya que el Gobierno no podrá demostrar quién es el causante de esto, y en su dado caso su inocencia frente a las acusaciones de muchos mexicanos, y de igual manera los acusantes solo podrán tener la información suficiente para sospechar que fue el gobierno quien lo hizo sin poder demostrarlo.

Si bien los creadores del programa logran encontrar alguna manera de dar respuesta a estas preguntas a través de nueva tecnología; ya sea a través del gobierno mexicano o la empresa creadora, estarían dando un golpe letal al gobierno de Peña Nieto si este fuera el origen y causante de estas llamadas persecuciones a periodistas, o de no ser así el periódico The New York Times se podría ser demandado por el gobierno, los periodistas y activistas que acusan al gobierno también pudieran ser demandados y el gobierno mexicano saldría muy bien librado y encarrerado para las próximas elecciones.