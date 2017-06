Claroscuros/José Luis Ortega Vidal

CLAROSCUROS

Veracruz: la inseguridad seguirá porque no se combate de la manera correcta y -en realidad- no hay intenciones de frenarla…

José Luis Ortega Vidal

(1)

El lunes pasado Miguel Angel Yunes Linaresgobernador de Veracruz- informó que a partir del miércoles 21 de junio –es decir hoy- se reforzará la seguridad en el estado, “en particular en las regiones donde han advertido de un crecimiento en la incidencia delictiva” (sic) (nota de Danytza Flores).

Echemos un pequeño vistazo al fenómeno de la violencia en Veracruz bajo la lógica inversa a la empleada por Yunes Linares.

En la nota de Danytza Flores se lee que el gobernador:

“Señaló que esas tareas estarán encabezadas en algunas zonas por la Secretaría de Marina y en otros casos por la Secretaría Defensa Nacional, quienes trabajarán en plena coordinación con las fuerzas estatales.

Indicó que a partir del 21 no habrá permisos, ni habrá franquicias en las instituciones de Seguridad del gobierno del Estado

Apuntó que esta decisión tiene que ver con lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas y con estadísticas acreditadas que indican que de julio a agosto por circunstancias diversas son meses que registran una incidencia delictiva mayor, por lo cual buscan tomar medidas preventivas frente a la cercanía de esos meses.

El mandatario estatal, por razones estratégicas evitó dar los nombres de los municipios donde más se reforzará la seguridad y el número de elementos que estarán participando.”

Un ejemplo de lógica inversa sería mencionar que Coatzacoalcos, Minatitlán, Jáltipan, Acayucan, San Andrés Tuxtla, Poza Rica, Córdoba, Papantla, Fortín de Las Flores, el corredor industrial de Orizaba, la región huasteca requieren urgentemente del reforzamiento de medidas de seguridad porque ahí, diariamente, hay hechos violentos muy graves.

Eso que MAYL no puede informar “por razones estratégicas” aquí se lo decimos por motivos evidentes…

¿Qué tiene de estratégico ocultar que se reforzaría la seguridad en Coatzacoalcos donde en menos de 24 horas han ocurrido 3 asesinatos y dos ataques a ciudadanos que -heridos- luchan por su vida?

La razón y acción estratégica en este caso sería actuar ya y detener esta matanza que mantiene a los coatzacoalquenses en vilo.

Ciertamente no necesitamos que nos digan cómo piensan hacerlo pero si detienen a los asesinos y en unas semanas se frena el río de sangre que corre por las calles del viejo Puerto México habrá funcionado la estrategia.

Por lo pronto mantener oculto el nombre del municipio, como lo anuncia el gobernador, es un discurso simplemente demagógico.

De igual modo no sé si al resto de lugares mencionados enviarán más soldados, marinos, policías, etcétera, pero los asesinatos, secuestros, violaciones, extorsiones, robos que ahí se han vuelto cotidianos durante meses -julio y agosto sólo se sumarán- llevan al terreno de la urgencia el requerimiento sobre las medidas anunciadas por ejecutivo veracruzano.

En Coatzacoalcos, a las 16:00 horas del lunes pasado, en la esquina de Díaz Mirón y Carranza fue baleado el ex inspector de alcoholes José Antonio Cervantes Lagunes, empleado del Ayuntamiento porteño bajo las órdenes directas del tesorero Alfonso Morales.

Apodado “el potro”, el joven burócrata ha sobrevivido al impacto de cinco disparos a plena luz del día en el centro de la ciudad y a tres cuadras de su centro de trabajo: el edificio de la tesorería porteña.

Ayer, la ciudad amaneció con la noticia de que una mesera y un mesero fueron asesinados –a balazos- en el bar “el relámpago” de la colonia Prócoro Alor, fue ejecutado un taxista y herido a puñaladas otro ciudadano.

Martes rojo como todos las jornadas: en Acayucan -otra vez el sur- ejecutaron al encargado del bar “el cubilete” a unos metros de las instalaciones de la PGR y se reportó una balacera en San Juan Evangelista.

Se anunció también la detención de una banda de once secuestradores en la huasteca veracruzana, al norte de la entidad.

Durante las últimas semanas han sido asesinados y/o desaparecidos no menos de media docena de taxistas sureños.

El comandante de la policía en San Andrés Tuxtla estaría ligado a la muerte de un taxista en el municipio que debía vigilar y por ello se le detuvo.

La violencia, empero, es imparable en la mayor parte de los 212 municipios veracruzanos y si recordamos el compromiso de Miguel Angel Yunes Linares durante su campaña electoral para gobernador, en el sentido de que en seis meses regresaría la paz a la entidad, la realidad evidencia sus fallas.

A casi siete meses de haber accedido al poder Yunes Linares le ha entregado relativas buenas cuentas al Partido Acción Nacional con los triunfos obtenidos vía la alianza PAN/PRD -durante los comicios del pasado 4 de junio- en más de la mitad de los ayuntamientos en juego…

A la ciudadanía, empero, le ha quedado a deber en todos los rubros a que comprometió su gobierno, de manera particular el de la seguridad…

La declaración de MAYL en el sentido de que por estrategia no dará a conocer hacia dónde canalizará el refuerzo de seguridad es también humor negro…

El día de las elecciones hubo balaceras en numerosos municipios; tres ciudadanos murieron en hechos directamente ligados a los procesos de proselitismo de mayo…

En Acayucan a pocos días de haber concluido la elección apareció una narco manta firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación…

Ahí se acusó al jefe de la SEMAR destacamentado en el lugar de estar involucrado en hechos delincuenciales…

Testimonios anónimos de ciudadanos refieren la detención del conductor y acompañante (es) de una camioneta lujosa cargada con armas, credenciales de elector y presuntamente droga por elementos de las fuerzas de seguridad…

Nada se ha hecho público al respecto, no se ha denunciado ni se ha desmentido…

Asaltaron, balearon casas y automóviles de candidatos y autoridades en Coatzacoalcos, Las Choapas -tierra de la malograda candidata y diputada local Eva Cadena Sandoval- en Sayula -ahí se señala como responsables a patrulleros estatales- Soconusco, Cosoleacaque; desapareció un candidato y apareció golpeado casi a las 24 horas en Chicontepec -en la huasteca- entre múltiples hechos delictuosos de lo que se califica como una elección de estado.

Otro testimonio vincula al Secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, como operador directo en los procesos electorales donde su partido el PRD asignó candidatos y candidatas de acuerdo a la repartición acordada con el PAN…

Franco no vigiló la seguridad y buen desarrollo de la elección: a cambio operó ilegalmente recursos del estado a favor de sus candidatos y candidatas…

El ejercicio de lógica inversa ante las declaraciones del gobernador Miguel Angel Yunes Linares nos demuestra -con una pequeña prueba de datos duros- su falacia…

Estamos ante la muestra clara de que la violencia en Veracruz no se detendrá:

a) Porque no se combate de la manera correcta…

b) En realidad no hay intenciones de frenarla…

(2)

Su primo, el senador Héctor Yunes Landa, declaró en mayo que durante los primeros meses de gobierno de MAYL se cometieron unos 600 homicidios violentos, un promedio de 100 mensuales, cifra que rebasa los números del gobierno de Javier Duarte en la materia.

El articulista Aurelio Contreras ha referido que a casi 7 meses del gobierno yunista se han cometido unos 110 feminicidios.

Así los números hasta hoy, cuando inicia uno de varios planes de combate contra la delincuencia que en Veracruz -cruelmente- sigue ganando la guerra inventada por los gobiernos federales y estatales.

Guerra que la sociedad civil paga al costo más alto: la pérdida de sus vidas.