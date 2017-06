Claroscuros/José Luis Ortega Vidal

En Veracruz, en lugar de cantar “qué vivan los estudiantes”: los matamos

José Luis Ortega Vidal

(1)

¡Que vivan los estudiantes,

jardín de las alegrías!

Son aves que no se asustan

de animal ni policía,

y no le asustan las balas

ni el ladrar de la jauría.

Caramba y zamba la cosa,

¡que viva la astronomía!

¡Me gustan los estudiantes

que rugen como los vientos

cuando les meten al oído

sotanas o regimientos.

Pajarillos libertarios,

igual que los elementos.

Caramba y zamba la cosa

¡vivan los experimentos!

Violeta Parra, compositora y cantante chilena: 1917-1967…

(2)

El gobierno –y particularmente los gobernadores: antes fue Javier Duarte de Ochoa y hoy es Miguel Angel Yunes Linares- insisten en afirmar que los ríos de sangre que cruzan Veracruz son consecuencia de la guerra entre cárteles del crimen organizado.

Hay cuatro grupos mafiosos plenamente identificados en suelo veracruzano: del golfo, los zetas, Jalisco nueva generación y de Sinaloa; eventualmente se forman otros que aparecen y desaparecen o pasan de una región a otra dentro de la entidad como los ántrax, gente nueva, jarochos unidos, los pelones, etcétera.

(3)

El tráfico de drogas representa en nuestro estado -como en el país- una actividad intocable: líderes mafiosos caen presos o mueren, políticos son señalados y se les apresa por desvíos de fondos públicos o nexos con la mafia…

Pierden la vida centenas de “halcones”, integrantes de células operativas, distribuidores, competidores en la venta de diversos estimulantes al menudeo, pero los grandes decomisos no llegan, la siembra de amapola, marihuana, la fabricación de drogas sintéticas, la importación y exportación de cocaína y la creación de la mortal y carísima heroína, el huachicol siguen ahí en Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Morelos, Baja California, etcétera, como una empresa sólida que genera multimillonarias ganancias a cambio de miles de vidas, muchísimas inocentes.

(4)

Los cárteles, ya lo sabemos, abarcan otras “industrias”; además de las drogas: secuestran, venden seres humanos, esclavizan y explotan sexualmente a mujeres, intervienen en la política, cobran derecho de piso y matan, matan, matan…

La policía en todos los niveles, las fuerzas armadas han sido cooptadas también por el narcotráfico.

Es tanto su poder que estoy describiendo un Estado paralelo, amén de elementos de un Estado fallido…

¿Cuánto del dinero del narco estuvo presente en las elecciones del 4 de junio?

Imposible conocer la cifra pero el dinero ilegal proveniente de la mafia ahí estuvo.

¿Qué lo prueba?

Un argumento muy simple: ahí ha estado siempre desde que la mafia es mafia, desde que el gobierno es gobierno…

Y si Duarte mandó maletas con 25 millones de pesos en efectivo para “espectáculos” programados durante su gobierno y dirigidos en realidad a la campaña de Enrique Peña Nieto y si el hoy Presidente ordena la operación descarada de todo su gabinete y los gobernadores priístas en los comicios del Edomex…

¿Por qué habría cambiado ese otro rostro de la corrupción que es la participación de los cárteles en la política; con el rostro cubierto pero participando con millones de dólares a cambio de impunidad?

Es una falacia que sólo se asesinan entre ellos.

En Tantoyuca, parte de la huasteca veracruzana, recién han detenido a dos secuestradores que mataron a una maestra y un niño: víctimas de un plagio por el que no hubo rescate.

“Los Pelones” de Coxquihui son comandados por el alcalde de este municipio ubicado en la sierra totonaca, según señalamiento del gobernador Miguel Angel Yunes.

¿Por qué no se pide al Congreso su desafuero y se le detiene?

Entre más días gobierna Reveriano Pérez Vega más tiempo pasa la población de Coxquihui en manos de un asesino ubicado por el gobernador…e impune.

Esto es un absurdo típico de la realidad surrealista mexicana.

(5)

Inicié este texto con los versos de una añeja y popular canción de la inolvidable Violeta Parra porque en el sur de Veracruz ocurre algo que se suma a las múltiples preocupaciones que padecemos en materia de inseguridad.

Del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Coatzacoalcos (ITESCO) desaparecen estudiantes…

Y no es el único.

El 21 de febrero una estudiante del ITESCO fue secuestrada en Minatitlán. Su nombre: Pamela Domínguez Martínez. Su edad: 20 años.

Apareció en una fosa clandestina el 2 de marzo, luego de que se pidieran un millón o 900 mil pesos por su rescate.

La noche del 24 de mayo fue secuestrado José C. M.J: estudiante de ingeniería en instalaciones alternas del ITESCO en la colonia “El tesoro” de Coatzacoalcos, quien fue liberado días después tras el pago de un rescate.

A los secuestros de estos dos estudiantes se suma el asesinato de dos más.

El domingo 11 de junio ocurrió una matanza en el lavado de autos “La Espuma”, en Sayula de Alemán.

Sicarios se detuvieron en el lugar y con el uso de cuernos de chivo acribillaron a cuatro individuos.

Agarraron parejo, entre cliente -o clientes- y trabajadores incluido el responsable del negocio.

Daniel Rosas Sagrero -encargado del lavado- acababa de terminar el cuatro semestre de ingeniería en el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA).

Era integrante de la iglesia adventista y recién habían trabajado como rescatista en su natal Acayucan.

Lo acompañaba un amigo -al parecer- también estudiante del ITSA: Ariel Osorio Ambrosio.

Ambos fueron acribillados a su corta edad –poco más de veinte años- en el contexto de un Veracruz donde cada día nos cuesta más trabajo cantar como Violeta Parra, la chilena inolvidable: ¡Que vivan los estudiantes!

Aquí los matamos…