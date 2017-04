Claroscuros/José Luis Ortega Vidal

CLAROSCUROS

Coatzacoalcos: elección de tercios; Veracruz como el Edomex: la cultura antidemocrática

José Luis Ortega Vidal

(1)

La pregunta viene de una dama de clase media, separada de su esposo, con una sola hija y que cuenta con casa propia, maneja un pequeño negocio propio, es madre de familia en una escuela pública y recibe manutención del hombre que amó o ama:

¿Es correcto?

Antes del cuestionamiento me platicó: de parte del PRI me han propuesto promover el voto en mi colonia. Me dijeron que contaré con despensas, dinero y artículos diversos para darle a la gente. Me aseguraron que si ganamos “me irá bien”.

Ante la historia y la duda, mi respuesta fue: “es un asunto de conciencia. Si su conciencia le permite hacer eso, la decisión está en usted”.

¿Conciencia? No me entendió –me aclara-. Mi duda es por el tiempo. ¿No perderé mucho tiempo si me meto a hacer eso?

La escena transcurrió en Coatzacoalcos y finalmente me quedó claro el asunto: una ciudadana recibe la invitación para actuar como “promotora electoral” del PRI a la candidatura por la alcaldía que encabezará Carlos Vasconcelos Guevara.

Dicha ciudadana tiene su “conciencia” en paz respecto a las implicaciones antidemocráticas que genera una acción como la que le proponen.

Es decir, de que le entra le entra…

Su duda es sobre un asunto práctico: al no tener “necesidad” de la despensa, el dinero y los artículos diversos que se ofrecerán, lo que la ocupa y preocupa es el tema del tiempo: ¿podrá andar en eso y atender sus responsabilidades? ¿le conviene –desde el punto de vista del tiempo a invertir- participar? ¿Será durante todo abril y mayo o sólo en mayo?

Ante mi retiro de la charla aún alcanzó a cuestionarme: ¿Y cómo ve; con Vasconcelos ganamos?

Apenas sonreí y me trasladé a mi trabajó donde empecé la jornada leyendo a Jorge G. Castañeda y su artículo: “El asco del Edomex”.

No observo diferencias entre el Estado de México y Veracruz, Coahuila y Nayarit.

Tampoco encuentro distinciones entre todos los partidos políticos e incluso algunas candidaturas independientes.

Veo, a nivel municipal algunas, pocas, excepciones.

En las cuatro entidades de referencia el 4 de junio no habrá elecciones sino una guerra sucia y vencerán quienes tengan más recursos producto fecal para invertir y más cinismo para operar…

La imposición de candidaturas vía dedazo de MORENA en Veracruz prueba tal visión.

El mismo dedo sumado a las alianzas con personajes como el ex contralor duartista Ricardo García Guzmán para que el PAN/PRD gane Pánuco, es una prueba más.

La justicia a gotas, ex duartista por ex duartista al penal de Pacho Viejo y “las fugas” de algunos informados a tiempo, representan un dato clave más.

La chiquillada partidista se pega con algún partido “grande” para mantener su registro –caso PVEM- o bien aspira a regidurías y eventualmente a alguna alcaldía extraviada en la lejana serranía…

(2)

Oliver Damas se ha separado del cargo de Secretario de Gobernación en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Con toda certeza quien fue brazo derecho del alcalde Joaquín Caballero durante más de 3 años de su gestión participará como operador en la elección del 4 de junio en el viejo Puerto México.

Será candidato a regidor tercero en la planilla priísta.

(3)

Fabiola Vázquez Saut, ex funcionaria en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, ex alcaldesa y ex legisladora veracruzana, encabeza las encuestas en la pugna por la Presidencia Municipal de Acayucan, al sur de Veracruz.

Alguna vez militó en el PAN pero Fidel Herrera Beltrán la trasladó al PRI tras la muerte de su padre: Cirilo Vázquez Lagunes en el 2006.

A pocos días de concluir el plazo para registrar las planillas de los partidos políticos ante el OPLE -organismo responsable de los comicios locales en Veracruz- el PRI no tiene candidato (a) en el caso acayuqueño.

Los tricolores quieren nominar a Fabiola Vázquez Saut pero la joven madre de familia habría puesto una condición: ser candidata a la Senaduría por Veracruz en el 2018 y esa exigencia, en el PRI, la ven demasiado cara…

(4)

La dirigencia nacional de la CTM en manos de Carlos Aceves del Olmo no reconoce a Carlos Vasconcelos Guevara como dirigente municipal o regional de la central obrera en Coatzacoalcos.

Eso no obsta para que Vasconcelos Guevara sea el candidato del PRI a la alcaldía del tercer municipio con mayor número de pobladores y una de las dos economías más fuertes de Veracruz.

Coatzacoalcos, como Lázaro Cárdenas, en Michoacán y Salina Cruz, en Oaxaca, es una de las sedes de las Zonas Económicas Especiales impulsadas por el gobierno federal.

Hace unos tres meses el PRI aparecía como un partido derrotado de antemano en este municipio.

Hoy, con la candidatura de Vasconcelos, los recursos que se están moviendo en su derredor y conocidos los abanderamientos del PAN/PRD y MORENA, se visualiza una elección de tercios con final de fotografía.